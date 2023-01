Motorista de aplicativo é morto a tiros por passageiro no bairro Planalto Ayrton Senna

Um motorista de aplicativo foi morto no bairro planalto Ayrton Senna, na manhã desta quinta-feira (5). O crime aconteceu na Rua Oscar Romero, por volta de 10h30. Segundo informações policiais, o passageiro teria atirado no condutor do veículo.

Moradores da região relataram que uma motocicleta seguia o carro do motorista de app. Em determinado trecho da Rua Oscar Romero, o passageiro — sentando no banco de trás do veículo — efetuou um disparo no condutor do automóvel.

As informações foram apuradas no local do crime pela TV Verdes Mares.

Logo após o crime, o passageiro saiu do carro e fugiu com o motoqueiro. A Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram o isolamento da área para investigar o caso.

O Diário do Nordeste solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno. Esta matéria será atualizada em seguida.

Cinco motoristas de apps foram mortos em 2022, diz associação da categoria

Segundo a Associação de Motoristas de Aplicativos do Ceará, o motorista morto no bairro Planalto Ayrton Senna foi a primeira vítima da categoria no ano.

No ano passado, foram mortos cinco trabalhadores no total. Em 2021, quatro assassinatos foram registrados.

Com base em dados registrados desde 2017, a entidade aponta que 49 motoristas foram mortos enquanto trabalhavam no Ceará.