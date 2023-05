Motociclista de 24 anos morre ao bater em carro estacionado em Nova Russas, no Interior do Ceará

Um motociclista de 24 anos morreu após colidir na traseira de um veículo estacionado em uma rua do bairro Progresso, no município de Nova Russas, no Interior do Ceará. O caso aconteceu no último domingo (7), e foi registrado em uma câmera de segurança no local.

Além do jovem, a passageira também ficou ferida. No vídeo, é possível ver o momento em que a moto bate no carro e o casal cai na via.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, os dois foram socorridos por moradores e posteriormente levados para uma unidade de saúde. O jovem morreu apenas no hospital.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Nova Russas, mas os primeiros levantamentos foram realizados pela Perícia Forense.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR