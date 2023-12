Militar reformado do Exército reage a assalto e é baleado em Fortaleza

Um soldado reformado do Exército Brasileiro sofreu um assalto, reagiu e foi baleado, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na noite de sexta-feira (8). O militar não corre risco de morte, segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Polícia Militar do Ceará Em nota A vítima, um soldado reformado do Exército, sofreu uma tentativa de roubo. Dois indivíduos em uma moto tentaram subtrair os seus pertences. Houve confronto e o militar foi lesionado."

Após ser baleado, o militar foi socorrido ao Hospital Distrital Maria José Barros de Oliveira (Frotinha da Parangaba) e chegou na unidade de saúde já sem risco de morte.

A Polícia Militar informou que buscas são realizadas por policiais na região, para localizar e prender os suspeitos.

A Corporação ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais".

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.