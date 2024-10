Médico de empresária que morreu após cirurgias em Sobral se defende de acusações de negligência

Alexandre Colombaretti, médico da empresária Viviane Lira Monte, 24, que morreu após realizar cirurgias plásticas simultâneas em Sobral (CE), usou o Instagram — nesta quarta-feira (2) — para se defender de acusações de negligência no atendimento à paciente. Em vídeos, ele alegou que a cearense não realizou seis procedimentos, mas apenas dois, e disse ter estado presente com ela nos primeiros dias após as intervenções cirúrgicas.

"Eu estou vindo aqui fazer esse vídeo devido à repercussão nacional que teve sobre o caso de uma paciente que realizou cirurgia plástica no Ceará. Esse vídeo é para explicar a todo mundo o que realmente aconteceu, quais foram as situações que ocorreram. Eu vou começar esse vídeo falando sobre a cirurgia dela. Na verdade, ela não realizou seis cirurgias, como se está falando aí na mídia e nos títulos das reportagens. Ela realizou duas cirurgias, uma mamoplastia e uma lipoaspiração", explicou o médico no início do vídeo.

Segundo Alexandre, Viviane Lira fez lipoaspiração na barriga, na cintura, nos braços e em uma pequena área da papada.

Problemas apareceram após 48h de cirurgias, diz médico

As cirurgias de Viviane aconteceram sem nenhuma intercorrência, declarou o médico. No dia seguinte aos procedimentos, ele afirma que passou no quarto dela e verificou que estava bem. Somente após 48h das intervenções, a jovem começou a ter problemas, como falta de ar, cita Alexandre.

A partir daquele momento, a mãe dela entrou em contato com o profissional da saúde por telefone. "Quando ela chegou à emergência, foi feita as avaliações clínicas, avaliações radiológicas, e foi constatado que ela tinha uma pneumonia. E lá, na própria emergência, já começou a fazer um antibiótico, terapia, mas infelizmente não tinha como afastar o caso de trombose, e foi feito, eu orientei o começo das medicações antitrombóticas para paciente".

Com o avançar do quadro de saúde, ela foi transferida para o Centro de Terapia Intensivo (CTI). A cearense fez exames de imagens e ecocardiogramas. Em tomografia computadorizada foi constatado "que ela tinha uma pneumonia bem grande, bilateral, e foi mudado o esquema antibiótico dela", explicou o médico.

De acordo com Alexandre Colombaretti, ele conversou com os outros profissionais de saúde que atenderam Viviane na emergência e passou orientações: "tanto que consegui, conversando com o médico de rotina, liberar a presença dos familiares dentro da UTI. Todo dia os familiares estavam dentro da UTI acompanhando ela, porque ela permaneceu acordada todo o tempo".

Na UTI, durante essa internação dela, na UTI, foi especulado de que ela teria assepsia e teria tido infecção pela cirurgia, e durante todo o tempo dela lá na internação, ela não teve uma infecção em nenhuma região da cirurgia, tá? Tanto a mama como as regiões da lipo não tinham nenhum indício de infecção. A gente usa um curativo de cola que protege as cicatrizes, não permitindo a entrada de bactérias naquela região, e a única coisa que aconteceu com ela foi pela manipulação dela na cama, que na pontinha da mama esquerda abriu um pouquinho a cicatriz, mas mesmo abrindo ela não tinha nenhum sinal de infecção, não tinha nada em relação à cirurgia. Alexandre Colombaretti Médico

Médico diz que não foi negligente

Durante publicação em vídeo, o profissional de saúde desabafou sobre as acusações de negligência médica relatada por familiares de Viviane.

Extremamente bem atendida, foi acompanhada por uma equipe multidisciplinar, todo dia recebia relatórios da paciente, dos médicos, da UTI, vendo a melhora dela gradativa. Então, essa alegação que hoje os familiares falam de negligência, de que não estava lá, tudo isso não é verdade. Eu estive o tempo inteiro nos dias iniciais, que eram os dias de gravidade, próximos. Prolonguei a minha estadia no Ceará por mais tempo, eu só voltei ao Rio de Janeiro depois que ela já estava melhor e já estava em tratamento clínico e em acompanhamento Alexandre Colombaretti Médico

Por fim, o médico agradeceu as mensagens de apoio que vem recebendo de amigos e pacientes. "Em nenhum momento ela ficou abandonada, o tempo inteiro ela foi acompanhada, tá? Então, terminando esse vídeo, eu gostaria de agradecer as mensagens de apoio que as minhas pacientes têm enviado pra mim, tá? Essa fase difícil que eu tô passando, umas acusações em relação ao meu caráter, a minha ética profissional que eu sempre tive com todos os meus pacientes, tá? No mesmo período que ela operou, eu operei outros pacientes que retornaram ao meu consultório depois da cirurgia, estão super felizes com a cirurgia, super satisfeitos com os resultados".

Companheiro de Viviane rebate afirmações de médico

Legenda: Mensagens de contato da família de VIviane para médico Foto: Reprodução/Instagram

Após assistir aos vídeos do médico, Renan Santiago, companheiro de Viviane, rebateu as informações dadas pelo médico em vídeos. Ele relatou que não procede o que o profissional da saúde informou sobre o atendimento médico.

Ele publicou imagens de conversas com o médico nas primeiras 24h após a cirurgia de problemas que ela passou.

"Inaceitável esse pronunciamento dele. Ele tá dizendo que a Viviane veio sentir alguma coisa com 48h. Vou postar aqui para vocês nos stories. No dia seguinte, pela manhã, ela já não tinha dormido bem e pela manhã ela já tava se sentindo mal, no dia seguinte. Isso que ele tá falando é mentira", frisou o companheiro de Viviane.

Por fim, ele ressaltou que o médico só se comunicava com a equipe de emergência por intermédio dele. "Ele tá dizendo que deu toda assistência quando tava aqui. Eu não sei quantas vezes ele foi, mas me recordo só de uma, né? e foi para o Rio de Janeiro e abandonou ela aqui. Se não fosse a família ligando, ele não fava com a gente. A gente que ficava todo tempo ligando para ele".

Por fim, ele declarou que está tomando todas medidas legais contra o médico.