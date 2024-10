Suspeitos matam homem e tiros assustam fiéis durante procissão em Fortaleza; veja vídeo

Religiosos foram surpreendidos com disparos de arma de fogo durante uma procissão, realizada na noite dessa terça-feira (1º), no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Os fiéis acompanhavam a caminhada de encerramento dos festejos da Paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus quando se assustaram com os barulhos de tiros, disparados próximo ao local do evento, e que provocaram a morte de um homem de 27 anos, que tinha passagens pelo crime de tráfico de drogas.

A comunidade católica lamentou o ocorrido e frisou que nenhum fiel ficou ferido no episódio. O cortejo era transmitido ao vivo nas redes sociais e registrou o momento em que o público, assustado com os sons de tiros, começa a correr. Nas imagens, é possível observar mais de 10 disparos, além dos gritos dos pedestres. (Assista abaixo)

VEJA VÍDEO

Ainda em nota, a Paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus pediu orações pela morte da vítima e pelo "fim da violência".

"Ressaltamos que, graças a Deus, nenhum dos fiéis presentes foi ferido. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver padre Fernando segurando o Santíssimo Sacramento sobre um veículo, permanecendo firme e sereno mesmo em meio aos disparos e à gritaria", destaca trecho do comunicado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, nesta quarta-feira (2), que a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Militar, foi acionada para atender o caso. Ao chegarem no local, os agentes que um homem, de 27 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública e morreu no local.

Conforme a Pasta, a vítima tinha passagens pelo crime de tráfico de drogas. Além dela, outras duas pessoas foram lesionadas na ocasião, sendo encaminhadas para uma unidade hospitalar. Não há detalhes sobre o atual estado de saúde delas.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que deve auxiliar as investigações, conduzidas pela 1ª Delegacia do DHPP.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.