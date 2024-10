Dupla é presa por envolvimento em morte de motorista de aplicativo em Fortaleza

Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento na morte de um motorista de aplicativo no bairro Pedras, em Fortaleza, ocorrida no último sábado (28). A dupla foi capturada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), no Bairro de Fátima e em Itaitinga, nessa segunda-feira (30).

As investigações foram realizadas pela 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que descobriu a participação dos suspeitos do crime, tipificado como latrocínio — roubo seguido de morte.

A primeira captura foi a do homem de 21 anos, encontrado em uma casa em Itaitinga, na Grande Fortaleza, portando um simulacro de arma de fogo.

Com ele, os policiais apreenderam 14 munições calibre .38, cartões magnéticos, roupas, documentos, sacos plásticos, um rolo de plástico filme, uma balança de precisão, 11 celulares, equipamentos eletrônicos e placas de veículos, três pacotes de maconha e uma embalagem com 17 gramas da mesma droga, quatro gramas de cocaína e dinheiro.

Suspeito tentou fugir do Ceará

Após a primeira captura, os agentes localizaram o segundo suspeito, que possui uma extensa ficha criminal, na Rodoviária de Fortaleza, tentando fugir para outro estado.

Ele tem 24 anos e passagens na Polícia por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, posse irregular de arma de fogo, lesão corporal dolosa e ameaça.

A dupla foi conduzida à 3ª Delegacia do DHPP, onde foram autuados em flagrante por latrocínio e foram colocados à disposição da Justiça. O DHPP segue em diligências para investigar e capturar outros suspeitos.

O crime

O motorista morto foi identificado como Jhonata Lima, de 25 anos. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo.

A Associação dos Motoristas de Aplicativos do Estado do Ceará (AMAP) informou que Jhonata estava trabalhando quando foi assassinado. A entidade lamentou a morte do profissional e cobrou que os responsáveis pelo crime sejam identificados e punidos.