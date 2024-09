Empresária de 24 anos morre após realizar seis cirurgias plásticas simultaneamente em Sobral

A empresária Viviane Lira Monte, de 24 anos, morreu na última quinta-feira (26) após realizar seis cirurgias plásticas simultaneamente no município de Sobral, no Interior do Ceará. A jovem foi submetida aos procedimentos de mamoplastia, lipoaspiração no abdômen, braços, costas, papada e lipoenxertia nos glúteos no dia 31 de agosto e, desde então, enfrentava complicações em decorrência das múltiplas cirurgias.

Ela chegou a passar 22 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Norte (HRN), mas não resistiu. Viviane teve embolia pulmonar, diversas infecções, inchaço e, um dia antes de falecer, teve uma parada cardiorrespiratória, quando o caso se tornou irreversível.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o empresário Renan Santiago, esposo de Viviane, denunciou negligência médica do cirurgião plástico e revelou que a vítima foi liberada do Hospital do Coração de Sobral, onde os procedimentos foram realizados, menos de 24 horas depois da cirurgia.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado por familiares da vítima. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que segue realizando oitivas e diligências sobre o caso para elucidar uma "ocorrência de morte suspeita". O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Sobral.

A empresária foi sepultada na quinta-feira (26), no Cemitério Jardim Eterno, em Sobral.

Jovem foi induzida a fazer mais procedimentos, diz esposo

Segundo o companheiro da jovem, Viviane pesquisava especialistas para fazer a mamoplastia e a lipo na barriga aproveitando uma só cirurgia. Ela chegou a entrar em contato com outro profissional por indicação de amigas, mas o médico fazia apenas um procedimento por vez. Após buscas na internet, marcou uma consulta com o médico, que informou realizar as cirurgias simultaneamente.

Legenda: Viviane Lira Monte e o esposo, Renan Santiago, moravam juntos em Sobral Foto: Reprodução/Instagram

Ainda conforme Renan Santiago, sua esposa foi induzida a fazer ainda mais intervenções estéticas, além das duas que ela já tinha vontade. O médico facilitou o pagamento, oferecendo descontos, e chegou a dar a lipo de papada sem custos para Viviane.

"Ela procurou o cirurgião só pra fazer a mamoplastia e a lipo na barriga, mas ele foi induzindo ela a fazer outras coisas, dizendo que ela precisava fazer lipo nos braços e nas costas também. Até deu a lipo na papada e ela ficou superanimada", relembra o empresário.

Complicações após cirurgias

Após a cirurgia, que durou cerca de 8 horas, Viviane relatou sintomas como fraqueza, dores e pressão baixa. A família decidiu levá-la para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município um dia depois que ela recebeu a alta, pois os sintomas persistiam.

Ao chegarem ao local, os familiares foram informados de que o caso era grave e a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional Norte (HRN), também em Sobral.

No dia 3 de setembro, Viviane foi transferida para a UTI com embolia pulmonar. Segundo o companheiro da jovem, ela chegou a ter uma melhora, mas a barriga permanecia muito inchada e com pus. "Ela vomitava sangue, se recuperava, mas nunca ficava estável. Foi muita inflamação, infecção por causa da cirurgia", afirmou.

Até que, no dia 25, Viviane sofreu uma parada cardíaca e o caso se agravou ainda mais. "Ela não conseguia respirar, conseguiram ainda reanimar, e chegaram a entubar ela, mas ela não conseguiu retornar", detalha o empresário.

Família diz que médico não prestou assistência

Ainda conforme Renan Santiago, o médico não deu o suporte que Viviane precisava devido à gravidade da situação.

"Ele viu que ela estava mal e foi pro Rio de Janeiro, abandonou ela, não deu suporte. Quando entrei em contato dizendo que ela estava grave na UTI, ele dizia que ela ia ficar bem, que era só questão de tempo, que ia dar certo e me acalmava", disse o empresário. Segundo Renan, o cirurgião plástico só teria ido a Sobral no dia em que o caso já era irreversível e que Viviane veio a óbito.

"O sentimento da família é de indignação e injustiça por ele ter abandonado, ter ido viajar de forma irresponsável enquanto ela estava naquela situação", concluiu o companheiro de Viviane.

Na página do médico no Instagram, o profissional diz ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e atender em consultórios no Rio de Janeiro, Niterói, Cabo Frio e Sobral. "Comprometido em ajudar paciente a atingir sua melhor versão", diz o perfil. Links para agendamentos de consulta também estão disponíveis por meio da página.

O Diário do Nordeste tentou entrar em contato com o médico, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.