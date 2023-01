Médico e enfermeira são sequestrados e torturados em Caucaia; caseiro é detido

Um médico e uma enfermeira foram vítimas de sequestro no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (5), quando o casal chegava em uma chácara, por volta das 18h. O caseiro foi detido por policiais militares sob suspeita de participar do crime

As vítimas foram rendidas por criminosos armados, mantidas reféns e torturadas dentro do imóvel. Uma pessoa teria notado as agressões ao ouvir gritos e exigências por parte dos criminosos que as vítimas fizessem transferências via PIX.

Pelo menos 10 homens teriam invadido a propriedade e rendido o médico e a enfermeira. Os criminosos exigiram R$ 200 mil via pix, mas liberaram o casal após o pagamento de R$ 36 mil.

As câmeras de segurança e um veículo de luxo, modelo Hilux, foram levados. Todos eles estavam encapuzados no momento da ação.

A reportagem apurou que o crime contou com a participação do caseiro. Ele foi levado à delegacia, onde teria confessado a ação criminosa.

Miliares teriam ido ao local do crime e lá identificado atitude suspeita do caseiro. Na residência, foi encontrado um tablet, onde tinham conversas entre o caseiro e os sequestradores.

O suspeito preso em flagrante foi identificado como Francisco Pontes Miranda Filho, de 32 anos. A reportagem apurou que os demais envolvidos no caso toparam participar da ação em troca de ficar com parte do dinheiro.

Teria sido o caseiro a repassar informações sobre a rotina das vítimas, conforme um PM ouvido pela reportagem

Na saída, o bando ainda teria pichado na parede a sigla de uma facção criminosa cearense. Há informação de que eles fugiram por meio de uma estrada carroçal, sentido BR-020.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o caso. Por nota, a SSPDS disse que o caseiro foi localizado e preso no bairro Coité-Pedreiras.

"Com ele, um tablet foi localizado, onde foi possível constatar que ele mantinha conversas com outros suspeitos sobre a rotina das vítimas. Diante disso, ele foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi autuado em flagrante por roubo qualificado por restrição de liberdade, emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Ele foi colocado à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que realiza diligências e oitivas no intuito de capturar outros partícipes do delito", conforme a Pasta.

