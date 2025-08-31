Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mães de vítimas da Chacina do Curió criticam absolvição de PMs: 'Assim é o sistema: se omite'

Sete policiais militares acusados de omissão no massacre que vitimou 11 pessoas em Fortaleza foram considerados inocentes

Escrito por
, e
(Atualizado às 21:54)
Segurança
Mães de vítimas da Chacina do Curió discursam em mesa
Legenda: Mães de vítimas e sobreviventes da Chacina do Curió reafirmaram a luta por justiça
Foto: Kid Júnior

Poucos minutos após a decisão do júri popular que inocentou os sete policiais militares acusados de omissão na noite e na madrugada da Chacina do Curió, em novembro de 2015, as mães das vítimas e de sobreviventes do massacre reafirmaram a luta por Justiça e criticaram a absolvição dos réus.

"O que vimos hoje, esses dias, mostra bem como é o sistema e como esse sistema trata as periferias. É dessa forma: se omitindo. Da mesma forma que aqueles policiais se omitiram de impedir mortes e socorrer vidas. Assim é o sistema: se omite", reprovou Silvia Helena Pereira de Lima, mãe de Cícero, um dos sobreviventes, e tia de Jardel, que foi morto na chacina.

78 horas
Foi a duração total do julgamento do 4º Júri do Curió.

Apesar da frustração com a decisão, ela e as outras do grupo "Mães do Curió" não sentem que perderam, mas, sim, que renovaram as forças para seguir em busca da responsabilização e da condenação dos que assassinaram — ou deixaram de socorrer — as 11 pessoas que perderam suas vidas na matança.

Familiares e amigos das vítimas fizeram vigília em frente ao Fórum Clóvis Beviláqua enquanto aguardavam o resultado do júri
Legenda: Familiares e amigos das vítimas fizeram vigília em frente ao Fórum Clóvis Beviláqua enquanto aguardavam o resultado do júri
Foto: Ismael Soares

"Não viemos aqui comemorar nada. Mesmo se tivessem sido condenados, a gente não estava comemorando. A gente não tem o que comemorar. [...] Mas a gente não desceu um degrau, pelo contrário, subimos mais um. [...] Quando a gente entrou nessa luta, a gente sabia quem a gente estava enfrentando, em momento nenhum a gente baixou a cabeça. Nossa cabeça é erguida 24 horas. Não fomos nós que fizemos a coisa errada. Foi quem deixou nossos filhos morrerem", acrescentou Suderli de Lima, mãe de Jardel.

Edna, mãe de Alef, outra vítima, reforçou: "Iremos continuar. Esse tombo foi só para a gente aprender a subir cada vez mais. Somos fortes. Somos mães".

Veja também

teaser image
Segurança

'Não paramos, vamos continuar até o final', mães do Curió pedem Justiça em novos júris da Chacina

Ministério Público se prepara para o próximo júri

O Ministério Público do Ceará (MPCE), que atuou na acusação contra os agentes públicos, recorreu da decisão do júri e submeteu o recurso ao crivo do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE).

Na visão do MP, a opinião dos jurados contraria provas como vídeos e documentos anexados ao processo que demonstram que os policiais sabiam dos crimes que estavam sendo praticados naquela região.

O procurador estadual da Justiça, Haley de Carvalho Filho, garantiu que os promotores devem analisar o processo para se preparar para o próximo júri sobre o caso, marcado para o próximo 22 de setembro. "É um julgamento importante, o último que a gente vai ter nessa primeira fase. A gente já vem se preparando", disse.

Urnas para votação no júri
Legenda: O processo de votação deste júri demorou cerca de nove horas
Foto: Sara Parente/Ascom TJCE

A defensora pública geral, Sâmia Farias, acrescentou que a Defensoria Pública do Estado (DPCE) também interpôs recurso contra a decisão, mas entendeu que o processo enfrenta dificuldade pela natureza jurídica.

"A gente respeita a soberania dos votos, mas não concorda. Esse era um processo em que se sabia das dificuldades. São sete réus, é necessário individualizar a ação ou omissão de cada um", observou.

Veja também

teaser image
Segurança

Ex-PM condenado por participar da Chacina do Curió é indiciado nos Estados Unidos por fraudar visto

Saiba quem foram os sete PMs absolvidos na decisão

  1. Sargento PM Farlley Diogo de Oliveira;
  2. Cabo PM Daniel Fernandes da Silva;
  3. Cabo PM Gildácio Alves da Silva;
  4. Soldado PM Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa;
  5. Soldado PM Francisco Flávio de Sousa;
  6. Soldado PM Luís Fernando de Freitas Barroso;
  7. Soldado PM Renne Diego Marques.

Eles estavam distribuídos em três viaturas na madrugada do crime. Respondiam por 11 homicídios, três tentativas de homicídio, três torturas físicas e uma tortura mental.

Pela decisão do júri, tiveram suas medidas cautelares e restrições de direitos revogadas e poderão voltar às ruas — até então, os militares estavam em serviço administrativo.

Como funcionou o chamado "Núcleo da Omissão"?

Conforme o MP, os sete agentes estavam de serviço pela Polícia Militar, divididos em três viaturas, entre a noite de 11 de novembro e a madrugada de 12 de novembro de 2015.

Três dos réus estavam na viatura RD 1087: o sargento Farlley de Oliveira (comandante), o soldado Francisco Flávio (motorista) e o soldado Renne Diego (patrulheiro). Segundo testemunhas e imagens de câmeras de segurança, a composição policial teve contato com integrantes de um "comboio", que estavam encapuzados e teriam participado do assassinato de Renayson Girão da Silva (uma das vítimas da chacina).

Já o cabo Daniel da Silva (comandante), o soldado Luís Fernando (motorista) e o soldado Gildácio da Silva (patrulheiro) estavam na viatura RD 1301, que recebeu uma ocorrência de disparo de arma de fogo na rua Ozélia Pontes, por volta de 23h17 do dia 11, mas permaneceu parada até 23h22 e, em seguida, se dirigiu ao sentido oposto à ocorrência, segundo o Ministério Público.

Outra ocorrência de disparo de arma de fogo, na rua Nelson Coelho, foi registrada às 0h26 do dia 12 de novembro daquele ano e despachada, às 0h34, para a viatura RD 1301. A equipe policial, porém, não se colocou em rota nem informou ter comparecido ao local, o que obrigou a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) a transferir a ocorrência para a viatura RD 1072.

O patrulheiro da Viatura RD 1072 era o soldado Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa, que também foi declarado inocente. O comandante da equipe, o cabo Thiago Aurélio de Souza Augusto, e o motorista da viatura, o cabo Ronaldo da Silva Lima, já foram julgados e absolvidos no júri popular de agosto de 2023.

Defesa celebra absolvição

Para o advogado Valmir Medeiros, que defendeu a composição de uma das viaturas, "a justiça foi feita" neste domingo (31). Ele disse que os clientes deixaram o Fórum Clóvis Beviláqua "de cabeça erguida" e celebrou a absolvição de todos os agentes por unanimidade.

"Os jurados entenderam que nenhum deles praticou nenhum dos crimes. [...] Isso não tira a injustiça que foi feita contra os que morreram", afirmou.

Veja também

teaser image
Segurança

Dois coronéis da PM são absolvidos da acusação de omissão por não terem evitado invasão de quartel durante motim no CE

Outros júris da Chacina

O Ministério Público denunciou 45 policiais militares por participação na Chacina do Curió. A Justiça recebeu a denúncia contra 44 PMs, que viraram réus. Na sentença de pronúncia (ou seja, na decisão de quem iria a júri popular), dez acusados foram impronunciados (em outras palavras, inocentados).

Dos 34 réus restantes, três tiveram as condutas desclassificadas para crimes de menor gravidade, com julgamento a ser realizado pela Vara da Auditoria Militar. O soldado Daniel Campos Menezes — incluído na lista de réus — foi morto em uma tentativa de assalto no bairro José Walter, em Fortaleza, em junho de 2020.

Os 30 policiais militares pronunciados estavam divididos em três processos criminais. Devido ao andamento de recursos, cinco julgamentos foram marcados, dos quais três já foram realizados.

214 horas
e 30 minutos foi o tempo de duração dos três julgamentos da Chacina do Curió, ocorridos até então. Com as pausas para descanso, os júris se estenderam por 20 dias.

Veja também

teaser image
Segurança

Dois coronéis da PM são absolvidos da acusação de omissão por não terem evitado invasão de quartel durante motim no CE

Resultados anteriores:

Primeiro júri - 20 de junho de 2023

  • Antônio José de Abreu Vidal Filho - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar;
  • Ideraldo Amâncio - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar;
  • Marcus Vinícius Sousa da Costa - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar;
  • Wellington Veras Chagas - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar.

Segundo júri - 29 de agosto de 2023

  • Sargento PM Francinildo José da Silva Nascimento - absolvido de todas as acusações;
  • Sargento PM José Haroldo Uchoa Gomes - absolvido de todas as acusações;
  • Cabo PM Ronaldo da Silva Lima - absolvido de todas as acusações;
  • Cabo PM Thiago Aurélio de Souza Augusto - absolvido de todas as acusações;
  • Soldado PM Gaudioso Menezes de Mattos Brito Goes - absolvido de todas as acusações;
  • Soldado PM Gerson Vitoriano Carvalho - absolvido de todas as acusações;
  • Soldado PM Josiel Silveira Gomes - absolvido de todas as acusações;
  • Soldado PM Thiago Veríssimo Andrade Batista de Moraes -absolvido de todas as acusações.

Terceiro júri - 12 de setembro de 2023

  • Tenente PM José Oliveira do Nascimento - condenado a 210 anos e 9 meses de prisão;
  • Subtenente Antônio Carlos Matos Marçal - teve um crime desclassificado para a Vara da Auditoria Militar e foi absolvido pelos outros;
  • Sargento PM Clênio Silva da Costa - absolvido;
  • Sargento PM Francisco Helder de Sousa Filho - absolvido;
  • Sargento PM José Wagner Silva de Souza - condenado a 13 anos e 5 meses de prisão;
  • Sargento PM Maria Bárbara Moreira - absolvida;
  • Cabo PM Antônio Flauber de Melo Brazil - absolvido;
  • Soldado PM Igor Bethoven Sousa de Oliveira.

O quinto julgamento está marcado para o dia 22 de setembro deste ano. Serão julgados: o cabo Luciano Breno Freitas Martiniano e os soldados Eliézio Ferreira Maia Júnior e Marcílio Costa de Andrade. O trio está incluso no mesmo processo em que quatro PMs foram condenados a 275 anos de prisão, cada.

Como aconteceu a Chacina

Onze pessoas foram assassinadas a tiros em diversos pontos da Grande Messejana, em Fortaleza, entre a noite de 11 de novembro e a madrugada de 12 de novembro de 2015. As investigações policiais apontaram a participação de PMs nos crimes, como retaliação à morte de um colega de farda, no início daquela noite.

"Segundo a denúncia, os réus tomaram parte em uma ação articulada de policiais, com divisão de tarefas, como retaliação à morte do policial militar Valtenberg Charles Serpa, assassinado durante roubo ocorrido horas antes no campo de futebol do Uniclinic, situado nas proximidades dos locais dos fatos", descreveu o Ministério Público, nos Memoriais Finais.

Conforme o MPCE, "diversos homens encapuzados circularam pelos locais do fato durante longo tempo, contando com a conivência dos policiais militares que estavam de serviço que, apesar dos insistentes e desesperados apelos da população, não socorreram a tantos que precisavam de proteção".

Quem são as vítimas da matança:

  • Álef Souza Cavalcante, morto aos 17 anos;
  • Antônio Alisson Inácio Cardoso, morto aos 16 anos;
  • Francisco Elenildo Pereira Chagas, morto aos 40 anos;
  • Jardel Lima dos Santos, morto aos 17 anos;
  • Jandson Alexandre de Sousa, morto aos 19 anos;
  • José Gilvan Pinto Barbosa, morto aos 41 anos;
  • Marcelo da Silva Mendes, morto aos 17 anos;
  • Patrício João Pinho Leite, morto aos 16 anos;
  • Pedro Alcântara Barroso do Nascimento Filho, morto aos 18 anos;
  • Renayson Girão da Silva, morto aos 17 anos;
  • Valmir Ferreira da Conceição, morto aos 37 anos.
Assuntos Relacionados
Mães de vítimas da Chacina do Curió discursam em mesa
Segurança

Mães de vítimas da Chacina do Curió criticam absolvição de PMs: 'Assim é o sistema: se omite'

Sete policiais militares acusados de omissão no massacre que vitimou 11 pessoas em Fortaleza foram considerados inocentes

Luana Severo, Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
Famílias e amigos das vítimas da Chacina do Curió em vigília em frente ao Fórum Clóvis Beviláqua durante o júri
Segurança

Sete policiais acusados de se omitir e não socorrer vítimas da Chacina do Curió são absolvidos

Os policiais militares estavam de serviço no dia da chacina e foram acusados de compor 'Núcleo da Omissão'. Ministério Público e Defensoria Pública irão recorrer da decisão

Emanoela Campelo de Melo, Messias Borges e Luana Severo
31 de Agosto de 2025
Mães e familiares de vítimas da chacina do curió, que ocorreu em Fortaleza, em 2015, ficam reunidas enquanto esperam resultado do quarto juri
Segurança

Chacina do Curió: mães de vítimas fazem vigília no aguardo da conclusão de julgamento de PMs

O 4º Júri do Curió chega ao 7º dia com a votação dos quesitos, que vai decidir pela absolvição ou condenação de sete PMs do chamado "Núcleo da Omissão"

Messias Borges e Gabriela Custódio
31 de Agosto de 2025
Homem preso sendo levado para Draco
Segurança

Polícia Civil prende homem por extorsão contra empresa de internet no Ceará

Ele foi conduzido para a Delegacia de Capturas (Decap), onde permanece à disposição da Justiça

Redação
31 de Agosto de 2025
bombeiros homicidios busca mangue 937
Segurança

Justiça manda Pefoce coletar material genético de acusados de matar vendedor e jogar corpo em mangue

A vítima foi assassinada no mesmo local onde três mulheres foram mortas, em 2018, em um triplo homicídio que ficou conhecido nas redes sociais como caso do 'Mangue 937'

Redação
31 de Agosto de 2025
O caso foi repassado à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), responsável por aprofundar as investigações.
Segurança

Pais são presos suspeitos de matar bebê de três meses em Fortaleza

Criança chegou sem vida à unidade de saúde do bairro Jangurussu

Redação
31 de Agosto de 2025
Na imagem, fios e cabos espalhados pelo chão de empresa de provedor de internet roubada no bairro Barra do Ceará por facção criminosa
Segurança

Facção rende vigilante, quebra cadeados e rouba sede de provedor de internet em Fortaleza; vídeo

Crime aconteceu na madrugada deste sábado (30); proprietário da empresa já sofria ameaças

Redação
30 de Agosto de 2025
Distintivo de delegado da Polícia Civil do Ceará frente a carro da Polícia Civil do Ceará
Segurança

Após rastreio de rota de fuga, Polícia prende chefes de grupo criminoso na BR-222, no Ceará

Operação aconteceu em parceria com a Polícia do Pará

Redação
30 de Agosto de 2025
Imagens mostram pichações da facção Comando Vermelho, que tenta tomar territórios dos Guardiões do Estado, no bairro Vicente Pinzón e arredores, em Fortaleza
Segurança

Qual o motivo do conflito entre facções com dezenas de mortes nas regiões do Vicente Pinzón e Papicu

As facções Guardiões do Estado e Comando Vermelho disputam o domínio do tráfico de drogas no Vicente Pinzón, nos últimos meses. A maior presença da Polícia no bairro 'desviou' a força dos grupos criminosos para o Papicu

Messias Borges e Emerson Rodrigues
30 de Agosto de 2025
Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho
Segurança

Homem que agrediu entregador com socos e chutes registra B.O e acusa vítima de estar 'estressada'

Morador de prédio ainda denunciou ataque de entregadores de moto em prédio

João Lima Neto
30 de Agosto de 2025
Colagem de fotos com o momento do assalto a farmácia no Eusébio e as canetas emagrecedoras
Segurança

Trio é preso após assalto à farmácia no Eusébio; suspeitos levaram canetas emagrecedoras e fraldas

Também foram encontrados com o trio vários aparelhos celulares, um dispositivo bloqueador de sinal de rastreador veicular e um veículo roubado com placas adulteradas

Bergson Araujo Costa
29 de Agosto de 2025
Foto de policiais civis e militares em viaturas na saída de operação no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza
Segurança

Após disputa entre facções e escolas fechadas no Vicente Pinzón e Papicu, Governo reforça policiamento na região

Sequência de mortes e tiroteios tem assustado moradores e afetado a vida nas comunidades. Ações dos setores da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) visam identificar as lideranças envolvidas no conflito

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo
29 de Agosto de 2025
Caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial, em Fortaleza
Segurança

Polícia Civil instaura inquérito e interroga morador que agrediu entregador em prédio no Meireles

Trabalhador levou socos e chutes por mais de dois minutos durante atendimento

João Lima Neto
29 de Agosto de 2025
Imagem aérea de uma cena com várias pessoas e uma motocicleta ao redor de uma estrutura de lâmpada, à noite.
Segurança

Motociclista cai durante fuga e acaba preso pela Polícia por andar com placa adulterada, no CE

Ele foi autuado em flagrante por desobediência, resistência e receptação

Redação
29 de Agosto de 2025
Foto mostra o senador Cid Gomes após ser baleado, cercado por outras pessoas e veículos, no motim de policiais militares em Sobral, em fevereiro de 2020
Segurança

Dois coronéis da PM são absolvidos da acusação de omissão por não terem evitado invasão de quartel durante motim no CE

O movimento dos policiais em Sobral resultou no ataque a tiros ao senador Cid Gomes. A Controladoria Geral de Disciplina concluiu que as provas eram insuficientes para condenar os PMs

Messias Borges
29 de Agosto de 2025
Cartões e cheques apreendidos com grupo criminoso
Segurança

PF desarticula grupo que emitiu 336 cartões de crédito da Caixa de forma fraudulenta

Mais de R$ 500 mil foram movimentados pela quadrilha

Redação
29 de Agosto de 2025
Pilar com cartaz no TJ-CE e dois homens ao fundo, desfocados e andando. Imagem usada em matéria sobre o depoimento de PM que nega ao júri participação na Chacina do Curió
Segurança

'Fiz o meu trabalho', diz em júri um dos PMs acusados de participação na Chacina do Curió

O policial Daniel Fernandes da Silva é o primeiro réu a ser interrogado no 4º julgamento do caso, que começou na última segunda-feira, e ainda não tem prazo para terminar

Emanoela Campelo de Melo
28 de Agosto de 2025
Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho
Segurança

Entregador agredido por cliente no Meireles levou socos, tapas e chutes por dois minutos; vídeo

Alex Costa Rodrigues teve um afundamento de crânio e precisou de implante de titânio no rosto

João Lima Neto
28 de Agosto de 2025
Foto de mãe e filho que foram mortos a tiros em Novo Oriente
Segurança

Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Novo Oriente, no Ceará

Caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (28)

Redação
28 de Agosto de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará em frente à sede da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza
Segurança

CGD abre investigações contra militares por homicídio, estupro de vulnerável e corrupção no Ceará

Um policial militar irá responder a um processo administrativo por matar um preso que teria tentado fugir de uma viatura policial. Outros cinco PMs são acusados de receber propina de traficantes, em Fortaleza

Redação
28 de Agosto de 2025