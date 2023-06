Júri da chacina do Curió está reunido e inicia votação para decidir se PMs são culpados ou inocentes

No sexto dia consecutivo, o júri da Chacina do Curió foi retomado por volta das 10 horas já com os jurados reunidos para iniciar a votação que irá condenar ou absolver os quatro policiais militares réus no caso. A expectativa é de que o julgamento, na 1ª Vara do Júri de Fortaleza, se encerre ainda neste sábado (24), logo após a divulgação da sentença.

“O salão irá virar uma sala secreta”, anunciou o juiz presidente do colegiado. Enquanto os jurados decidem, do lado de fora, vários órgãos dos direitos humanos e familiares das vítimas do crime se reuniram, deram as mãos e homenagearam os adolescentes e jovens mortos.

Pouco antes da votação dos jurados, o colegiado de juízes indeferiu os pedidos de impugnação das defesas dos réus. Eles tentavam retificar quesitos a serem votados pelos jurados. Entre os pedidos da defesa, estava retirar o termo “concorreu para o crime” e utilizar o verbo “participou”.

Em contrapartida, os magistrados deferiram o pedido da acusação de incluir um quesito, na votação, para os jurados decidirem se uma testemunha de defesa prestou falso testemunho ao contar uma história diferente do que disse em audiência na Vara.

Primeiro, ele teria dito que não viu o PM Ideraldo Amâncio em casa no dia da Chacina. Mas, no julgamento, afirmou que viu.

Decisão

Ao todo, o júri irá responder a 365 perguntas sobre os quatro réus, que foram acusados de 18 crimes.

