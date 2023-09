Jovem de 18 anos é preso com quatro armas de fogo e 437 munições no Interior do Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu, no último sábado (9), um jovem de apenas 18 anos na posse de um arsenal: quatro armas de fogo e 437 munições. A prisão ocorreu no Município de Itarema, no Litoral Oeste do Ceará.

Kauan de Paiva é suspeito de integrar uma organização criminosa responsável por armazenar armas de fogo na região e também é suspeito de participar de um homicídio ocorrido em Itarema, na última sexta-feira (8), segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Assuntos relacionados

Quando adolescente, Kauan possuía atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por utilizar drogas.

SSPDS Em publicação Após diligências ininterruptas, as equipes capturaram Kauan em um imóvel no bairro Centro do município. Com ele, foi apreendido uma mochila, onde dentro dela foram encontrados dois revólveres; duas pistolas calibre 380 – sendo uma delas com numeração suprimida, além de 112 munições calibre 40, 112 munições calibre 38, 100 munições calibre 9mm e 113 munições calibre 380."

O suspeito foi preso após um trabalho de investigação dos Departamentos de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-NORTE) e de Inteligência da PC-CE, das Delegacias Municipais de Itarema e Pentecoste e da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol), da SSPDS.

Ainda de acordo com a SSPDS, o material apreendido e o suspeitos foram conduzidos à Delegacia Municipal de Itarema, onde ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação e já encontra-se à disposição da Justiça. Os trabalhos policiais, na região, seguem no intuito de identificar e capturar mais pessoas envolvidas nos crimes.