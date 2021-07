Homem em situação de rua e jovem são baleados em conjunto habitacional em Fortaleza

Um homem em situação de rua e um jovem de 24 anos foram baleados na noite de quarta-feira (7) em um conjunto habitacional do São João do Tauape, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de uma possível vingança a um homicídio que aconteceu na madrugada do mesmo dia. Ninguém foi preso.

Testemunhas relataram que os dois - o homem em situação de rua, de 33 anos, e o morador do bairro - estavam sentados e usando drogas quando foram alvejados pelos disparos de arma de fogo. Logo após o crime, os suspeitos fugiram do local.

O homem em situação de rua foi atingido com um tiro na costela, enquanto o morador do bairro foi baleado diversas vezes. A Polícia Militar não soube precisar a região que ele foi ferido, mas informou que o estado de saúde dele é considerado grave.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro, com viaturas do 22° Batalhão.

Apurações

A principal linha de investigação, segundo os policiais militares, é de que uma possível vingança a um homicídio que aconteceu na madrugada da quarta-feira (7), no Vila União. No entanto, ainda não é sabido se os alvos eram de fato as duas vítimas ou se eram outras pessoas.

A equipe da PM realizou buscas na região, mas até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso. O caso será apurado pela Polícia Civil.