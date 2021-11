Homem é preso no bairro Montese suspeito de estuprar a própria mãe, de 85 anos

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu preventivamente um homem de 58 anos suspeito de estuprar a própria mãe, de 85 anos. As investigações apontam, ainda, que o suspeito, capturado no bairro Montese, fazia ameaças e agressões verbais à idosa.

As apurações do caso foram coordenadas pelo Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) e exectadas pela Delegadia de Proteção ao Idoso e das Pesoas com Deficiência (DIPIPD).

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Vetus, focada no combate à violência contra o idoso. Além dessa prisão, foram realizadas 2.697 visitas, 113 instaurações de inquéritos e duas lavraturas de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

O que é a operação

Iniciada na última segunda-feira (15), a segunda fase da Operação Vetus ocorre nos 26 estados e no Distrito Federal.

Apenas no Ceará, foram atendidos, no período, 396 idosos vítimas de violência em 19 municípios. O número advém da apuração de 556 denúncias ao Disque 100 e a outros canais locais, o que levou o Estado a ser o de maior apuração de queixas no País.

A ofensiva policial faz parte de uma mobilização nacional coordenada e articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi).

Nacionalmente, foram apuradas 12.945 denúncias, com 13.452 visitas e atendimento a 14.707 vítimas. Ao todo, 310 pessoas foram presas, e 161 idosos, resgatados.

Os trabalhos resultaram na instauração de 2.290 inquéritos e 1.269 TCOs.

Matéria em atualização.