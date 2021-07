Homem derruba idoso com 'voadora' no interior de São Paulo; veja vídeo

Um idoso de 78 anos foi agredido e derrubado no chão com uma voadora por um jovem de 18 nesta terça-feira (27), em José Bonifácio, no interior de São Paulo. A violência foi registrada por uma câmera de segurança.

Assista:

Segundo informações do G1, a vítima foi levada para a Santa Casa, onde ficou em observação. Depois foi encaminhado a um hospital de São José do Rio Preto, também em São Paulo.

Até a publicação desta reportagem, a unidade não havia divulgado informações sobre o estado de saúde do idoso.

Nas imagens, o idoso aparece com uma vassoura nas mãos e começa a andar em direção ao jovem, que larga uma bicicleta no chão. Ao virar de costas e mexer no pneu, o rapaz corre e derruba o idoso com o golpe. A vítima caiu e bateu o rosto na calçada.

Outros três homens presenciam a cena e um deles tenta segurar o jovem, mas não consegue. Uma mulher também aparece nas imagens socorrendo o idoso.

Desavença antiga

Conforme a Polícia Civil, ambos teriam uma desavença antiga e acabaram se encontrando naquele momento e discutindo.

O jovem foi levado à delegacia de José Bonifácio, ainda segundo a polícia, onde prestou depoimento e foi liberado. O caso foi registrado como lesão corporal, e a vítima tem prazo de seis meses para apresentar representação contra o suspeito.