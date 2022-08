Homem é esfaqueado durante treino em academia de Sobral, Interior do Ceará

Um homem de 32 anos foi atacado a facadas enquanto treinava em uma academia de Sobral, na região norte do Ceará. O caso ocorreu no bairro Sumaré, na noite dessa segunda-feira (22). Conforme testemunhas, a vítima estaria em um relacionamento com a ex-namorada do suspeito da tentativa de homicídio.

Identificado como Thiago Silva, o homem agredido foi encaminhado à Santa Casa de Sobral. O suspeito fugiu após o crime.

As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) chegou a realizar diligências para localizar o suspeito, mas sem sucesso. O inquérito foi instaurado na Delegacia Regional de Sobral.