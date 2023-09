Homem com registro de CAC é preso por suspeita de ceder armas para grupo criminoso em Caucaia

Um homem de 37 anos com registro de Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC) foi preso nessa segunda-feira (25) por suspeita de ceder armas para um grupo criminoso em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Ação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Ceará cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. Foram localizadas uma pistola calibre 9 mm, 124 munições, canivete, faca e outros materiais ilícitos.

O material foi encontrado em um cofre no interior da casa dele. Além disso, os policiais constataram que uma das armas registradas no nome do suspeito não se encontrava na residência.

Assuntos relacionados

O homem é investigado por guardar, ceder e ocultar armas em benefício de um grupo criminoso do município de Caucaia. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, autuado em flagrante pelo crime de integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil segue investigado o caso para verificar o envolvimento do homem em outros crimes na região. Ele foi colocado à disposição da Justiça.