Feto humano é encontrado em via pública de Itapipoca, no interior do Ceará

Um feto humano foi encontrado em via pública no município de Itapipoca, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (16). A Perícia Forense do Estado (Pefoce) foi acionada para a ocorrência.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso foi registrado no bairro Ladeira.

A população acionou a Polícia Militar do Ceará (PMCE). A pasta frisou, em nota, que ainda investiga o caso, que seguia em andamento na Cidade na noite desta quarta.

Não se sabe a origem do feto e nem como ele foi parar em via pública, mas moradores especulam que a chuva acabou o trazendo para via pública.

