Ex-subsecretário de Cultura de cidade no Ceará é condenado por liderar facção Comando Vermelho; saiba quem é o réu

A Justiça do Ceará decidiu condenar Francisco Erinaldo Ximenes Firmo, o 'Nandinho Fechadasso' ou 'Dj Naldinho' por integrar organização criminosa. Erinaldo já foi subsecretário de Cultura em Groaíras, no Interior do Ceará, e chegou a se candidatar para vereador na cidade.

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), o denunciado exercia cargo de liderança na facção carioca Comando Vermelho (CV). Conforme sentença proferida pelos juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, no dia 14 de janeiro de 2025 e publicada no Diário da Justiça da última sexta-feira 17, a pena para o acusado é de nove anos e sete meses de prisão, em regime inicialmente fechado. A defesa dele não foi localizada pela reportagem, e o espaço segue aberto para manifestações futuras.

Ao condenado foi negado direito de recorrer em liberdade, apontando os magistrados que "o réu é apontado como liderança do Comando Vermelho, ou seja, liderança responsável criminalmente por crime de organização criminosa, restando demonstrada a necessidade de se manter a segregação cautelar, pois a sua soltura representa abalo à ordem pública".

Veja também Segurança Policial militar sofre tentativa de homicídio ao sair de casa, em Fortaleza; suspeito é preso Segurança Ex-policial militar é assassinado a tiros no bairro Pirambu, em Fortaleza

Também consta na sentença que "muito embora, à época dos fatos, ocupasse o cargo de Subsecretário de Cultura de Groaíras, isso não impedia Francisco Erinaldo de atuar em favor dos interesses da organização criminosa Comando Vermelho, fato este que é de conhecimento de seus companheiros de trabalho. Em certo momento do áudio supramencionado, o acusado relata que certa vez, a Polícia Civil se deslocou até as dependências do seu local de trabalho e as meninas que lá trabalham lhe relataram que nada disseram a seu respeito, pois lá todo mundo o conhecia e temia", conforme trecho de uma conversa extraída a partir da quebra do sigilo telemático.

Na mesma decisão, Francisco Erinaldo foi inocentado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico

Outro réu do mesmo processo é Daniel Bento de Souza, o 'Tafé'. Ele chegou a ser apontado como parceiro direto de 'Naldinho Fechadasso', mas inocentado, pois os juízes consideraram as provas insuficientes.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

DIÁLOGOS SUSPEITOS

Conforme denúncia do MPCE, o inquérito foi instaurado em 2022 "para apurar a existência de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas com estrutura hierárquica bem delimitada, sediada no Município de Groaíras/CE". A investigação começa a partir de uma denúncia apontando que Francisco Erinaldo havia intermediado o pagamento de aluguéis de casas para indivíduos que promoviam desordem pública e venda de drogas na cidade.

"Após uma série de investigações, foi constatado em um relatório que os membros do grupo criminoso Comando Vermelho, que se escondiam em Groaíras/CE através de"Naldinho", não apenas estavam envolvidos no tráfico de drogas, mas também praticavam extorsão e ameaças contra comerciantes, chegando ao ponto de expulsar moradores de suas casas para dominar território. Foi documentado que "Naldinho" tinha conexões pessoais e públicas com Daniel Bento de Souza, conhecido como "Tafé", também membro do Comando Vermelho, com influência tanto em Groaíras/CE quanto em Sobral/CE" MPCE

A investigação apontou que ex-subsecretário desempenhava "um papel significativo na organização do tráfico, aplicando penalidades aos infratores e ameaçando possíveis delatores ou testemunhas de investigações criminais" e que em diversas transcrições, 'Naldinho Fechadasso' se apresenta como chefão do tráfico de drogas inserido dentro de uma hierarquia específica de comando".

A acusação diz ainda que no decorrer dos diálogos periciados, o condenado "assume expressamente que planeja o homicídio de uns quatro indivíduos (não menciona nomes), mas que encontra dificuldades na execução da referida ação, uma vez que isso chamaria a atenção da Segurança Pública".

Naldinho foi preso em 2023, em uma operação interestadual entre as polícias do Ceará e do Rio de Janeiro

PROVAS

Conforme documentos que a reportagem teve acesso, a defesa de Francisco Erinaldo apresentou memoriais finais contestando a narrativa dos fatos apresentada pelo Ministério Público, argumentando que os eventos não ocorreram conforme descritos na denúncia e pedindo a absolvição do réu por insuficiência de provas.

Segundo a sentença, para os magistrados da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, "tais elementos demonstram diretamente que o acusado integrava a organização criminosa Comando Vermelho e que exercia comando sob outros integrantes do grupo criminoso, sendo a condenação a medida de justiça que ora se impõe".

Om colegiado de juízes diz ainda que no aparelho celular apreendido junto ao acusado não foram encontrados elementos que ligassem ele ao tráfico de drogas, "apesar do robusto material, é evidente que o réu de fato tem conhecimento de delitos praticados por membros da organização criminosa, aqui cito, por exemplo, crimes de homicídios, estupros e etc., mas não há nenhum fato que comprove a tese sustentada".