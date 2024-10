Dois PMs da reserva são presos atuando como seguranças de candidatos em Caucaia

Um tenente e um subtenente da reserva da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram presos enquanto atuavam como seguranças de candidatos em Caucaia, durante uma operação contra crimes eleitorais nesta sexta-feira (4). Os PMs foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e conduzidos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) à Delegacia Metropolitana do município.

O crime foi descoberto após denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Segundo as investigações, um imóvel no bairro Potira estava sendo usado como um local para candidatos a vereador e prefeito para cometerem crimes eleitorais.

Veja também Segurança Acusados de formar quadrilha especializada em roubo de Hilux no Ceará são soltos Segurança PF apreendeu pelo menos R$ 2,4 milhões suspeitos para compra de votos no Ceará nesta eleição Segurança Empresário inquilino de imóvel de luxo em Fortaleza é preso após agredir pai do locador

Apreensões de automóvel e armas

"Durante as buscas no local que funciona como uma empresa, foram encontrados em um automóvel Amarok, uma arma de fogo de cano longo de calibre 20, três munições do mesmo calibre, um simulacro de arma de fogo e dois canivetes", informou a PCCE, em nota.

Os policiais ainda apreenderam câmeras de segurança, HDs, aparelhos celulares e documentos.

A PCCE segue em investigações para identificar possíveis ramificações desse crime eleitoral.