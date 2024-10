Empresário inquilino de imóvel de luxo em Fortaleza é preso após agredir pai do locador

Um empresário foi preso após agredir o pai do dono de imóvel de luxo em que ele morava no bairro De Lurdes, em Fortaleza. O suspeito de 43 anos foi detido, nessa quinta-feira (3), por lesão corporal contra o idoso e posse ilegal de munição de arma de fogo.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) detalhou que foi inicialmente acionada para uma ocorrência de invasão em domicílio, em ligação feita pelo empresário que estava vivendo na residência. No entanto, ao chegarem, o inquilino e o proprietário, que não teve a identidade divulgada, já tinham entrado em acordo.

No imóvel, os agentes do 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) realizaram uma busca e encontraram três munições de arma de fogo calibre .380. Devido à posse ilegal de munição, Wilson foi encaminhado para a delegacia do 15º Distrito Polícia Civil. Ele pagou a fiança e foi liberado em seguida.

Violência física

Ao retornar para o apartamento em condomínio de luxo, o empresário encontrou o proprietário com os pais dele, um casal de idosos, no local, onde houve a agressão.

A PMCE voltou a ser acionada e, ao chegaram, já encontraram o idoso — pai do proprietário — desacordado e ferido no chão. O inquilino estava brigando com o proprietário e ambos foram contidos pelos policiais.

O empresário foi então conduzido ao 2º Distrito Policial e autuado por lesão corporal.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a defesa do empresário, mas não obteve retorno até a publicação deste matéria. O jornal segue aberto para posicionamento do suspeito sobre o caso.

Atendimento médico

A vítima de agressão recebeu atendimento médico no local por agentes do Serviço Móvel de Urgência (Samu).

Ele foi posteriormente encaminhado a uma unidade hospitalar particular, conforme nota da PMCE.