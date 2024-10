Receita apreende cigarros eletrônicos, anabolizantes e 'maconha' líquida no Aeroporto de Fortaleza

A Receita Federal apreendeu, nesta quinta-feira (3), em uma operação de rotina no aeroporto de Fortaleza, centenas de cigarros eletrônicos, anabolizantes, documentos falsos e essência de cannabis — popularmente chamada de "maconha" — na forma líquida, além de sementes com alta concentração de THC (tetrahidrocanabinol).

Os materiais foram detectados no terminal de cargas do aeroporto, com o auxílio dos agentes caninos Ithor, Saymon e Scooter. De acordo com a Receita, algumas das encomendas vinham de São Paulo com destino a Fortaleza e já estavam sendo monitoradas pela fiscalização.

A Receita ressalta que "a maconha líquida é um entorpecente que contém alta concentração de THC e, portanto, muito mais poderoso e com alto poder alucinógeno".

Material foi encaminhado à Polícia

As drogas foram encontradas pelos cachorros, mas os documentos falsos, os cigarros eletrônicos e os anabolizantes foram identificados por meio de métodos específicos como análise de risco e inteligência artificial.

Todo o conteúdo apreendido será levado às autoridades policiais para investigação.