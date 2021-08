Corpo de vendedora morta em assalto a shopping de Fortaleza é enterrado

O corpo da vendedora Carol Rocha foi enterrado, na tarde deste sábado (21), no cemitério Jardim Metropolitano, no Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza). Carol foi morta durante assalto à joalheria em que trabalhava, no Shopping Iguatemi, na Capital, na noite da última sexta-feira (20).

A informação do enterro foi confirmada pelo marido da vítima nas redes sociais.

Quatro suspeitos do latrocínio que terminou com a morte de Carol foram presos neste sábado. O homem que teria atirado está entre os capturados, de acordo com a Polícia Civil.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), diligências foram realizadas na Capital e em Caucaia (RMF). Detalhes serão repassados em entrevista coletiva nesta segunda-feira (23). A SSPDS havia divulgado fotos de dois dos suspeitos, na manhã deste sábado, para auxiliar na busca pelos criminosos.

Legenda: As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial foram recolhidas pelas autoridades Foto: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

Marido publica homenagem

Na manhã deste domingo (23), Matheus Damasceno, viúvo de Carol, publicou um texto nas redes sociais em homenagem à esposa. O casal teve uma filha. "O melhor de mim foi arrancado, a minha melhor amiga se foi", escreveu.

"Uma mãe sem igual que amava ensinar as tarefinhas da escola a filha. Uma mãe que lutava todos os dias para ter condições financeiras para dar o melhor para nossa filha. Ela amava minhas comidas. Ela amava as cartinhas da nossa filha. Ela amava as nossas brincadeiras. Estou escrevendo isso para você poder dar ainda mais valor aos momentos que tem com sua família. Nossa vida é um sopro", disse Matheus.

Legenda: "O melhor de mim foi arrancado, a minha melhor amiga se foi", escreveu Matheus, marido da vendedora vítima de latrocínio Foto: Reprodução/Instagram

O marido ainda agradeceu pelo apoio que tem recebido: "Agradeço de coração a todos que tiraram um tempo em suas preciosas vidas para me dar apoio. Perdão por não responder a vocês (...). Por favor peço todo apoio em orações", publicou.

Lojas seguem fechadas

Também neste sábado, a loja em que Carol trabalhava, a joalheria Tânia Joias, publicou nota informando que "em respeito à nossa colaboradora e sua família, suspenderemos nossas atividades e manteremos nossas lojas fechadas até terça-feira".

Crime

Informações iniciais da investigação apontam que um homem armado entrou no estabelecimento se passando por cliente, enquanto um segundo dava suporte a ele do lado de fora.

Houve troca de tiros com um segurança da loja e a vendedora foi baleada e morreu no local. Socorristas do shopping tentaram reanimar a mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos.