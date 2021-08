Polícia Civil prende quatro suspeitos de latrocínio que matou funcionária em shopping de Fortaleza

Quatro suspeitos do latrocínio que terminou com a morte de uma funcionária de uma joalheira no Shopping Iguatemi, em Fortaleza, foram presos neste sábado (21). O homem que teria atirado na vítima está entre os capturados, de acordo com a Polícia Civil.

As prisões ocorraram menos de 24 horas após o crime, que aconteceu na noite dessa sexta-feira (20). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), diligências foram realizadas na Capital e em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Mais detalhes do caso serão divulgados em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (23). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio do Departamento de Inteligência investigam o crime.

A SSPDS havia divulgado fotos dos suspeitos na manhã deste sábado, a fim de auxiliar nas diligências para localizar os criminosos.

Crime

Informações iniciais da investigação apontam que um homem armado entrou no estabelecimento se passando por cliente, enquanto um segundo dava suporte a ele do lado de fora.

Houve troca de tiros com um segurança da loja e a vendedora, identificada como Carol Rocha, foi baleada e morreu no local. Socorristas do shopping tentaram reanimar a mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos.

Joalheria lamenta morte

Neste sábado, a loja onde a vendedora Carol Rocha trabalhava divulgou uma nota de pesar nas redes sociais. "A equipe Tânia Joias manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de nossa colaboradora Carol Rocha na noite de ontem. Neste momento de profunda tristeza, prestamos nossa solidariedade à família e amigos".

Shopping cancela programação

Em nota divulgada neste sábado, o Iguatemi prestou solidariedade à família de Carol Rocha. O shopping cancelou os eventos culturais previstos para este fim de semana.

Veja a íntegra da nota:

"O Iguatemi Fortaleza informa que foi registrada uma tentativa de assalto no início da noite da última sexta-feira (20), no interior de uma loja. Houve disparos de arma de fogo que atingiram uma funcionária da loja, que foi atendida pela equipe de primeiros socorros do shopping, mas, infelizmente, não resistiu e faleceu. Uma equipe do shopping prestou apoio psicológico aos familiares da vítima no local, também disponibilizando a assistência de paramédicos. O Iguatemi Fortaleza lamenta o fato e está colaborando com as investigações, já tendo cedido todas as imagens do shopping às autoridades de segurança pública, que apuram as circunstâncias do ocorrido. As investigações sobre o caso estão a cargo da Polícia Civil, órgão da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O Shopping Iguatemi Fortaleza se solidariza com a família da Sra. Carol Rocha. Informamos ainda que os eventos culturais previstos para este final de semana foram cancelados".