Mulher morre após ser baleada em shopping de Fortaleza, nesta sexta-feira (20)

Uma vendedora de uma joalheria foi baleada e morta, na noite desta sexta-feira (20), durante um assalto ocorrido na loja situada no Shopping Iguatemi, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, as informações iniciais apontam que dois homens armados entraram no local e renderam as funcionárias da da joalheria.

Houve tiroteio entre os criminosos e os segurança do local, e a vendedora foi atingida. Equipes das Polícia Militar foram ao estabelecimento comercial e realizam buscas na região para prender a dupla envolvida no crime.

A mulher foi atendida por socorristas do Iguatemi, mas não resistiu aos ferimentos. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência. A loja fica na expansão do centro comercial.

Legenda: Piso do shopping onde a mulher foi baleada Foto: Rafaela Duarte

Susto

Conforme o Sistema Verdes Mares apurou, vários clientes deixaram o shopping assistados. Um cliente que estava no shopping no momento do crime afirmou ao Sistema Verdes Mares que houve uma correria generalizada no momento do disparo.

"Foi tudo muito rápido. A gente estava na Praça de Alimentação e o pessoal começou a correria. A gente escutou um 'papoco'. Eu ouvi um disparo. As pessoas começaram a arrastar as cadeiras, gente caindo", comentou o homem, que preferiu não ser identificado.

Seguranças do empreendimento orientaram as pessoas a deixar o local.

Veja a nota oficial da Secretaria da Segurança Pública

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) - com apoio do Departamento de Inteligência - , realiza diligências para identificar e capturar os envolvidos em latrocínio ocorrido na noite desta sexta-feira (20), em uma joalheria dentro de um shopping no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. As informações iniciais apontam que dois homens armados entraram no local e renderam as funcionárias da loja. Houve troca de tiros com segurança do local e uma vendedora foi baleada e veio à óbito. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foram para o local e realizam diligências na região.

Confira nota oficial do Shopping Iguatemi:

O Iguatemi Fortaleza informa que foi registrada uma ocorrência no início da noite desta sexta-feira (20), no interior de uma loja. Houve disparos de arma de fogo que atingiram uma funcionária da loja, que foi atendida pela equipe de primeiros socorros do shopping, mas, infelizmente, não resistiu e faleceu.

O shopping lamenta o fato e realizará todos os esforços para apurar as circunstâncias do ocorrido o mais rápido possível. Em respeito à vítima, o Iguatemi Fortaleza informa que encerrou suas operações mais cedo.

A Polícia Civil já está no local para realizar as investigações sobre o caso.