Corpo de mulher é encontrado no Parque Rio Branco, em Fortaleza

Uma mulher foi achada morta no Parque Rio Branco, no bairro São João do Tauape, na manhã desta terça-feira (9). Testemunhas informaram que o corpo já se encontrava em estágio avançado de decomposição.

Por volta de 10h, um funcionário da Autarquia de Paisagismo e Urbanismo de Fortaleza (URBFor) estava realizando a limpeza do local quando localizou o corpo. O trabalhador, então, acionou a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para informar sobre o achado.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e da Polícia Civil do Ceará (PCCE) foram mobilizadas para a ocorrência. De acordo com testemunhas, os agentes informaram que não haviam conseguido fazer a identificação da vítima em razão do estado de decomposição do corpo.

Testemunhas ressaltaram ainda que não tinham visto o corpo até a manhã desta terça. Não há informações sobre ferimentos ou marcas de violência.

Após ser retirado por uma das entradas laterais do parque, o corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames.

A PCCE seguirá com diligências para identificar o corpo e descobrir as causas da morte, inclusive podendo acessar imagens de câmeras de segurança. O Diário do Nordeste entrou em contato com a PMCE, a Pefoce e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para obter mais informações sobre o caso e aguarda resposta.