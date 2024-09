Ceará na rota do tráfico de barbatana de tubarão: brasileiros e chineses estão envolvidos no esquema

As recentes apreensões de toneladas de barbatanas de tubarões no Ceará apontam a presença do Estado na rota do tráfico do item consumido como alimento nobre e símbolo de poder e ostentação na Ásia. O Diário do Nordeste apurou junto à Receita Federal que brasileiros e chineses estão envolvidos no esquema.

Em menos de um mês, cerca de 330 quilos de barbatanas de tubarões foram apreendidos no Ceará. O crime acontece, segundo uma fonte da Receita Federal, com a participação de "pessoas acima de qualquer suspeita e o Estado usado como ponto de passagem na logística de transporte pela via aérea e terrestre".

No exterior, o quilo da barbatana costuma ser comercializado por 3 mil dólares, indicando ser uma carga de valor milionário. Para a extração de cada quilo, são mortos 20 tubarões.

Legenda: Operação contou com atuação de agentes da Receita Federal e do Ibama Foto: divulgação/Receita Federal

6.520 tubarões mortos para a extração de 326 quilos de barbatanas apreendidos no Ceará em menos de 30 dias

TRANSPORTE

A carga apreendida nessa segunda-feira (23) vinha de São Luís, no Maranhão. Escondidos em outras cargas e bagagens de passageiros, o material foi interceptado no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Fortaleza.

O insumo tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo. Segundo o órgão ligado ao Ministério da Fazenda, esse tipo de mercadoria é geralmente enviado para nações como China, Hong Kong, Malásia e Vietnã.

No último dia 17 de setembro, foram recolhidos 230 quilos em uma transportadora no município de Cruz, Interior do Ceará. Segundo as investigações, o insumo saíra de Vitória (ES) e estava sendo "esquentado" no Ceará para seguir para a China em bagagens de passageiros que sairiam do Aeroporto de Guarulhos (SP).

"O Ceará não é ponto de pescagem. Essas barbatanas costumam ter mesmo a Ásia como destino final" Fonte da Receita Federal

PRÁTICA ILEGAL

Pessoas envolvidas em crimes de exportação ilegal de mercadorias, como a apreensão de barbatanas de tubarão-azul, podem enfrentar diversas penalidades no Brasil, desde aplicação de multas a prisão de um a três anos.

A pesca direcionada para tubarões é proibida no Brasil, só podendo ser comercializada quando a captura acontece sem intenção.

No total, as duas cargas somam aproximadamente R$ 6 milhões. Os materiais apreendidos foram enviados ao Ibama e as documentações das cargas encaminhadas para investigação policial.