Filho de candidata a vice-prefeita de Aracati morre em acidente de carro na BR-304

Filho da candidata a vice-prefeita de Aracati, Ana Mello, o empresário Diogo Mello faleceu, nesse domingo (22), aos 35 anos, vítima de um acidente de carro registrado na BR-304. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo em que ele estava, que saiu de Beberibe em direção a Aracati, colidiu contra uma carreta.

Ainda conforme a PRF, o homem trafegava pelo quilômetro 36 da rodovia quando se chocou contra o veículo de grande porte. O impacto teria sido tão intenso que Diego não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta envolvida na colisão.

Legenda: Devido ao impacto intenso, vítima não resistiu aos ferimentos Foto: reprodução

Devido ao acidente, a BR-304 ficou parcialmente bloqueada para retirada da vítima e dos veículos. Equipes da PRF controlaram o trânsito, liberando a via em seguida.

Veja também Segurança Polícia captura dois adolescentes suspeitos de envolvimento na morte de subtenente da PM PontoPoder Como se preparar para o dia das eleições municipais 2024? Veja check-list PontoPoder Governo Lula se recusa a informar sobre gastos de Janja em Nova York

Nas redes sociais, familiares e amigos se manifestaram sobre a morte de Diogo. A coligação Seguir em Frente, que reúne os partidos Podemos, PSD, PSB e PDT, da qual a mãe do empresário faz parte, detalhou que os eventos de campanha programados estão suspensos.

"Rogamos a Deus que conforte o coração de todos os familiares, amigos e entes queridos neste momento de imensa dor", diz o comunicado da coligação.

A candidata e companheira de chapa de Ana à Prefeitura de Aracati, Roberta de Bismarck (Podemos), lamentou a morte do filho da parceira política.

"Ana, a perda do Diogo, está machucando o coração de todas as mães do nosso querido Aracati. E tenha certeza que todas nós estamos rogando a Deus para que ele lhe dê força neste momento de tanta dor", escreveu em publicação nas redes sociais.

A concessionária Aracati Veículos, da qual Diogo era sócio, também lamentou a morte do empresário e se solidarizou com a família dele. "Diogo era um amigo presente, carismático com o seu jeito único de ser e que todos queriam por perto, vai deixar muitas saudades."

Prefeitura de Aracati decreta luto

O prefeito de Aracati, Bismarck Pinheiro Maia (Podemos), também divulgou uma nota de pesar sobre a morte de Diogo. Na mensagem, disse que a família está profundamente abalada e se solidarizou com a dor de Ana. O Município decretou luto e suspendeu as aulas nesta segunda-feira.

"Inimaginável a dor dos pais, dos seus irmãos, parentes e amigos. Perder um filho requer muita fé em Deus, nos seus desígnios que acredito muito."

"Ana, Deus lhe conforte, estamos juntos, vamos seguir juntos, conte com a gente e milhares de aracatienses", finaliza.

Além do gestor, assinam o comunicado a companheira dele, a primeira-dama Glaucia Maia, o deputado estadual Guilherme Bismarck (PDT), o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT-CE) e a esposa dele, Nadia Maia Bismarck.