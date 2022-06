Casal suspeito de participar de chacina em Juazeiro do Norte é preso no Pará

Um casal, suspeito de participar de uma chacina em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, foi localizado e preso no Estado do Pará, na última quinta-feira (16). A matança deixou cinco pessoas mortas e outras quatro feridas, em fevereiro deste ano.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Francisco Lacerda Calixto, de 44 anos, e Maria Edivania Ribeiro da Silva Lacerda, 37, foram detidos em uma estação rodoviária no município de Canaã dos Carajás, no Pará.

Contra o casal, foram cumpridos mandados de prisão preventiva, por policiais civis do Ceará e do Pará. Francisco Lacerda e Maria Edivania devem ser recambiados para o Ceará, segundo a SSPDS.

10 Ainda conforme a Secretaria, com a prisão do casal, subiu para 10 o número de suspeitos capturados pela chacina. O inquérito policial já foi concluído e remetido ao Poder Judiciário. O processo criminal tramita sob sigilo de justiça.

Membros da mesma família mortos

Cinco pessoas foram assassinadas (três homens e duas mulheres) e outras quatro ficaram feridas, em um ataque a tiros, no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte, na madrugada de 8 de fevereiro deste ano.

Quatro pessoas morreram no local. A quinta vítima chegou a ser socorrida, mas morreu depois no hospital. Os alvos eram membros da mesma família. Um adolescente e uma criança ficaram feridos.

SSPDS Em publicação Investigações policiais realizadas pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte apontam ainda que a motivação do crime estaria relacionada a uma disputa territorial entre coletivos criminosos rivais e o tráfico de drogas."

A Secretaria da Segurança Pública ressalta que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3572-1736, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos".