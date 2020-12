Casal é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no Planalto Pici, em Fortaleza

Um casal foi preso por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas nesta sexta-feira (25), no Planalto Pici, em Fortaleza. A ação aconteceu por volta das 14h30, após abordagem da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

De acordo com a PMCE, a equipe abordou um adolescente, que confessou ter comprado entorpecentes de Francisco Cleiton Moraes da Silva, de 28 anos. O jovem também indicou o endereço do suspeito. Ao chegar na casa apontada, a composição deparou-se com ele e a esposa, Tamires Ferreira da Silva, no local.

Durante a abordagem, foram encontrados um revólver calibre .38, 26 munições e algumas trouxinhas de maconha. Foram apreendidos, ainda, material para embalar a droga, aparelhos celulares, balança de precisão, maquineta de cartão de crédito e R$ 16,80.

O procedimento foi instaurado no 10º Distrito Policial e o casal foi autuado conforme o Artigo 12 do Estatuto do Desarmamento e Artigo 33 da Lei de Entorpecentes.