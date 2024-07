Casal e criança de sete anos são baleados em Maracanaú

Um casal e uma criança de sete anos foram vítimas de tentativa de triplo homicídio, na cidade de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesse sábado (6). A reportagem apurou que eles são pai, mãe e filho.

O menino foi atingido por tiros na perna, tórax e na cabeça, de raspão. A mulher, de 29 anos, foi baleada nas duas pernas, ombro e cabeça; e o homem alvejado nas costas e nas pernas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram lesionadas quando estavam em uma rua no bairro Parque Tijuca e socorridas para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde de cada uma delas.

A Pasta disse por nota que "a Polícia Civil Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências ininterruptas relacionadas a uma ocorrência de lesão corporal a bala ocorrida, nesse sábado (6), na cidade de Maracanaú".

Até a publicação desta matéria não havia informações sobre o que motivou o crime, nem quem são os suspeitos

Ainda segundo a SSPDS, "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos".