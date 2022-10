Cantor de forró é assassinado a tiros em Morada Nova

O cantor Zé Lucas, conhecido como "Seu Zé", de 32 anos, ex-vocalista da banda Canários do Forró, foi assassinado a tiros na manhã deste sábado (22) no bairro Girilândia, em Morada Nova, na região jaguaribana do Ceará.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou em nota que os detalhes do crime serão repassados em "momento oportuno para não atrapalhar os trabalhos policiais".

Poucas horas antes de ser vítima do homicídio, o artista chegou a comemorar nas redes sociais o fato de estar completando três semanas sem consumir bebida alcoólica.

"Hoje é uma data muito especial para mim. Faz três semanas que eu não bebo. Estou muito feliz, para muita gente isso não é nada, mas para mim é muito porque eu bebia todo final de semana", relatou nos Stories do Instagram enquanto dirigia um veículo.

Quem é Seu Zé

Natural do Piauí, Zé Lucas, o "Seu Zé", morava no Ceará desde 2012, quando assumiu o vocal do Forró de Ouro, em Fortaleza. Em 2014, o artista foi convidado para o Canários do Reino, onde ficou por dois anos e nove meses.

Após ficar um tempo longe dos palcos, o cantor passou a trabalhar na Pisada Forrozeira. Nas redes sociais, ele chegou a avaliar a proposta como "bem especial" por causa do "valor sentimental de uma amizade" com o músico e empresário Marquinho Dbass.

Atualmente, o piauiense estava em carreira solo e com um CD promocional lançado no início deste mês.