Homem é morto a tiros em estacionamento de supermercado em Fortaleza

Um homem de 45 anos foi assassinado a tiros no estacionamento de um supermercado no bairro Aeroporto, em Fortaleza, nesta sexta-feira (21). De acordo com testemunhas, ele havia acabado de fazer compras no estabelecimento.

O Sistema Verdes Mares apurou no local, em frente ao Aeroporto Internacional de Fortaleza, que a vítima foi surpreendida por suspeitos encapuzados que chegaram no estacionamento em um veículo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e investigará o crime. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada para atender à ocorrência nesta manhã.

Correria de clientes

Houve correria de clientes e funcionários no momento dos tiros, segundo relatos de testemunhas que estavam no momento do crime.

"A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações", pontuou a SSPDS.

O Diário do Nordeste solicitou um posicionamento ao supermercado e, em nota, o Grupo Carrefour, que administra o Atacadão, nformou que a loja foi fechada imediatamente após o ocorrido. O empreendimento lamentou "profundamente" o fato e comentou que está colaborando nas investigações.