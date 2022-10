Detentos fazem buraco em portão e fogem de unidade prisional em Aquiraz

Cinco presos fugiram da Unidade Prisional de Aquiraz, conhecida como Centro de Detenção Provisória. A fuga foi registrada na tarde desta sexta-feira (21) e confirmada pelo Conselho Penitenciário do Ceará (Copen).

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que os presos seriam "de confiança" da diretoria do presídio e estariam em um curso para pedreiro quando escaparam do prédio. Eles fugiram após fazer um buraco em um dos portões da unidade.

Legenda: Os presos estariam em um curso para pedreiro e fizeram um buraco em um portão de ferro Foto: Reprodução

Até a publicação desta matéria, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) não havia se posicionado sobre a ocorrência.

SEGUNDA FUGA EM UMA SEMANA

Na última sexta-feira (14), 12 presos recolhidos no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira (IPPOO) II fugiram. Eles também estavam em aula prática de um curso de capacitação profissional para pedreiro.

