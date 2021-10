Camilo Santana libera R$ 120 milhões por ano para reforçar a segurança pública no Ceará

O governador Camilo Santana (PT) anunciou a liberação de R$ 120 milhões por ano para reforçar a segurança pública no Ceará. Em live nesta sexta-feira (15), o chefe do Executivo informou que o montante será distribuído para o serviço extraordinário para aumentar as operações das polícias penal, civil e militar.

Segundo o governador, o valor estará disponível a partir deste mês de outubro.

“Esse reforço operacional será a presença mais forte de policiais nas ruas, mais viaturas e a presença ostensiva da polícia, além do trabalho de inteligência que está sendo feito”, listou Camilo.

Durante a transmissão ao vivo, o secretário de Segurança, Sandro Caron, acrescentou que o investimento será destinado para ações integradas entre as forças policiais.

O titular da Secretaria da Administração Penitenciária (Sap), Mario Albuquerque, observou que o objetivo também é intensificar o monitoramento de suspeitos e apenados que utilizam tornozeleira eletrônica no Estado.

“Nosso compromisso é que todos os ‘tornozelados’ sejam fiscalizados diuturnamente. E, com isso, a polícia penal está entrando em todas as comunidades do Ceará”, afirmou.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes sobre a distribuição do recurso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) e aguarda retorno.

Assista ao anúncio: