Bar denuncia agressão e homofobia em abordagem da PM no Benfica; corporação nega

Um bar localizado no bairro Benfica, em Fortaleza, denunciou neste sábado (16) uma abordagem violenta da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e ainda um episódio de homofobia. O Bartequim, que fica na rua Instituto do Ceará, publicou nas redes sociais que um funcionário foi espancado e chamado de "viado safado".

Em nota, a PMCE informou que os policiais envolvidos "negam que tenha acontecido qualquer fato dessa natureza". O caso aconteceu, segundo explicou a corporação, durante chegada dos agentes ao local após uma denúncia de aglomeração.

VEJA POSICIONAMENTO DO BAR:

Segundo a PMCE, "os fatos narrados estão sendo devidamente apurados". Agressão teria ocorrido na madrugada deste sábado.

Ainda de acordo com nota oficial publicada no Instagram do Bartequim Benfica, os PMs tomaram e quebraram o celular do funcionário, que filmava a abordagem.

Segundo o Diário do Nordeste apurou, as agressões teriam iniciado após os policiais quebrarem o celular do jovem. Um grupo de quatro PMs teria se juntado e espancado a vítima.

Dono de bar é baleado

Na mesma noite, horas depois, já após a saída da PMCE da região, o dono de um bar nas proximidades do local, na avenida da Universidade, foi baleado. Segundo informações do primeiro bar, dois homens chegaram em uma moto efetuando os disparos.

O alvo dos tiros foi Ture Cassama, natural de Guiné-Bissau, proprietário do estabelecimento Ture Bar. Por nota, a Polícia disse que não havia patrulha de PMs no momento.

Legenda: Ture Cassama foi baleado na madrugada deste sábado (16) Foto: Reprodução/Instagram

"Além disso, o prontuário expedido no hospital confirma que a lesão nada tem a ver com intervenção policial militar de qualquer espécie. Inclusive, a informação foi prestada pelo próprio irmão da vítima", informa nota da PM.

A reportagem não conseguiu contato com Ture e nem com a família dele para comentar o caso e saber do estado de saúde.

Nota da Polícia Militar na íntegra:

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que os fatos narrados estão sendo devidamente apurados. Outrossim, informamos que os policiais militares envolvidos no fato foram até o local da ocorrência após uma denúncia de aglomeração. Com relação à prática de homofobia, os policiais negam que tenha acontecido qualquer fato dessa natureza.

Acerca do fato de um homem baleado, a lesão aconteceu quando não havia nenhuma patrulha da PM no local. Além disso, o prontuário expedido no hospital confirma que a lesão nada tem a ver com intervenção policial militar de qualquer espécie. Inclusive, a informação foi prestada pelo próprio irmão da vítima.