Apostas ilegais: podcast Pauta Segura aborda avanço de facção criminosa sobre jogo do bicho no Ceará

O 19º episódio do podcast Pauta Segura, publicado pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (6), detalha os bastidores da apuração jornalística do avanço de uma facção criminosa sobre o jogo do bicho no Ceará e de uma nova operação policial que desarticulou o esquema criminoso.

O episódio "Apostas ilegais: Facção avança sobre jogo do bicho no Ceará" retoma o tema que foi abordado no 1º episódio do Podcast, nomeado de "Consórcio do crime: O jogo do bicho e as facções criminosas".

Desta vez, o editor de Segurança, Emerson Rodrigues, e o repórter Messias Borges se debruçaram sobre a apuração e as publicações acerca da Operação Quebrando a Banca, deflagrada pela Delegacia Regional de Itapipoca, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), na última terça-feira (28), contra uma quadrilha que monopolizou o jogo do bicho e as apostas esportivas em Itapipoca, na Região Norte do Estado.

Dez pessoas foram presas e R$ 1 milhão em bens, apreendidos, na Operação. A organização criminosa fazia jus a esse termo: tinha membros que atuavam como um profissional de Tecnologia da Informação (TI), uma contadora e uma cobradora.

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil