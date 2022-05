Após mortes em posto de saúde, prefeitura avalia videomonitoramento como prevenção, diz Sarto

Após a morte a tiros de três pessoas em um Posto de Saúde no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, a prefeitura municipal estuda a possibilidade de incluir um sistema de videomonitoramento nos equipamentos. Foi o que disse o prefeito José Sarto, na manhã desta quinta-feira (19), em entrevista ao programa 'Bom Dia Nordeste', da TV Diário.

Segundo José Sarto, o programa Juntos por Fortaleza, iniciativa já existente em parceria com o Governo do Estado, prevê dentre ações diversas para a cidade, a do uso de câmeras em prol da segurança pública.

"Por exemplo, as escolas todas foram priorizadas para terem um equipamento de video monitoramento ligado à Guarda Municipal de Fortaleza, à Policia Militar e ao Ciops, e agora eu acho que haverá uma nova demanda após esse episódio", afirma.

Ainda conforme o prefeito, diante do alto número de equipamentos de saúde da cidade, entre 116 unidades básicas, 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), quatro policlínicas e dez hospitais, é preciso se trabalhar em uma política preventiva de segurança. "É preciso dar um olhar especial a esse episódio em si", ressalta.

Tiroteio em posto

O ataque a tiros ao posto de saúde aconteceu na tarde desta quarta-feira (18), na Avenida Alberto Craveiro. Morreram dois homens que usavam tornozeleiras eletrônicas, além de outro, de 58 anos, que estava em atendimento na unidade de saúde.

Legenda: Posto ficou movimentado com agentes de segurança após a ocorrência Foto: Reprodução

Os que usavam tornozeleira eletrônica haviam deixado a prisão há dez dias, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Eles tinham 22 e 31 anos de idade.

A ação criminosa deixou outras quatro pessoas feridas, segundo a pasta. O Diário do Nordeste apurou que uma pessoa foi levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF) pelo Samu; outra, baleada no peito socorrida por um policial e a terceira pessoa foi ao hospital por meios próprios. Não se sabe como a quarta pessoa foi conduzida.