Agente de endemias é preso por furto de picanha em Juazeiro do Norte

Um agente de endemias de Juazeiro do Norte foi preso após furtar peças de picanha de um estabelecimento comercial. Ele foi flagrado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Tiradentes, na última quarta-feira (19).

O homem foi autuado por furto e colocado à disposição da Justiça, conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo o termo de prisão em flagrante, a equipe de segurança do comércio notou "atitude suspeita" e começou a acompanhá-lo. Ele guardou as peças de carne em sua bolsa.

Ele acabou sendo abordado e confessou o crime. Conforme o homem, não foi a primeira vez que ele furtou a carne, e disse ainda que ia vender os itens.

Agente será suspenso

Em nota, a Secretaria de Saúde Juazeiro do Norte informou que a titular da pasta já está ciente do furto. Será aberto um procedimento administrativo e solicitada a suspensão do agente de endemias.

A secretaria disse que tem "conhecimento da situação envolvendo o agente de Endemias. Foi produzido um relatório e, em seguida, encaminhado à secretária de saúde Francimones Rolim".

