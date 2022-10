Adolescente torturada pelos pais por não seguir religião é resgatada em Aurora, Interior do Ceará

Uma adolescente que era torturada pelos pais por não seguir a religião deles, foi resgatada de casa, em Aurora, no interior do Ceará, na segunda-feira (17). A jovem de 15 anos apanhava de cinto e era colocada de joelhos em caroços de feijão no sol.

De acordo com o delegado Paulo Hernesto Pereira Tavares, titular da Delegacia Municipal de Aurora, a menina pediu socorro ao Conselho Tutelar do Município no último dia 12 outubro. Ela chegou a fugir da residência no último fim de semana, no sábado (15).

Nessa segunda-feira, policiais civis foram até a casa da família, no distrito de Ingazeiras e levaram a garota para fazer exames periciais que constataram agressões. "A maior influência do comportamento dos pais era porque a filha não queria seguir a religião deles", destaca o delegado Paulo Hernesto.

A jovem foi acolhida pelo Conselho Tutelar de Aurora e depois foi encaminhada para a casa de uma tia, segundo o delegado.

Pais são indiciados por tortura

De acordo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os pais da adolescente foram indiciados pelo crime de tortura. Conforme o delegado, eles não chegaram a ser encarcerados pois não houve flagrante, mas foram detidos e conduzidos à Delegacia Municipal de Aurora após o resgate da jovem.

"O Inquérito Policial foi concluído e remetido ao Poder Judiciário. A adolescente está aos cuidados de familiares", informa a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).