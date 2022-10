Agricultora é morta a facadas na frente das filhas em Assaré, no Interior do Ceará

Uma agricultora de 34 anos foi morta a facadas na frente de duas filhas menores de idade, na noite da última terça-feira (18), no município de Assaré, no Interior do Ceará. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram buscas na região.

21 golpes de faca

Conforme apuração da TV Verdes Mares, o suspeito, identificado como Cícero Duarte, de 45 anos, teria desferido 21 golpes de faca na vítima.

Testemunhas afirmaram que a mulher seguia para casa na companhia das filhas, quando o suspeito, que estava escondido atrás de uma árvore, surpreendeu a agricultora, lesionando-a com o objeto perfurocortante.

O suspeito teria fugido em uma moto. A Polícia conseguiu localizar o veículo, porém o suspeito ainda não foi preso.

A família desconhece a motivação do crime e não informou se a vítima tinha algum parentesco com o agressor.

Segundo a SSPDS, o caso está a cargo da Delegacia Municipal de Assaré, unidade que realiza diligências para identificar e capturar o suspeito do crime.

Denúncias

A Secretaria alerta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3535-1957, o número da Delegacia Municipal de Assaré.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

