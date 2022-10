Dono da arma utilizada em tragédia em escola de Sobral é preso

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (19), o dono da arma utilizada no ato infracional análogo ao crime de homicídio e tentativa de homicídio em uma escola de Sobral. Antônio Felipe de Sousa, 33, que é Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC), foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário.

Felipe era investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral pela prática de comércio ilegal de arma de fogo, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O caso aconteceu no último dia 5 de outubro e resultou na morte de um adolescente de 15 anos de idade. Outros dois estudantes, também de 15 anos, sofreram lesões, mas estão se recuperando.

Mandado de busca e apreensão

A Polícia Civil ainda apreendeu computadores e aparelhos celulares do CAC, que devem ser utilizados para subsidiar as investigações. Não há informação se houve resistência do suspeito à prisão.

"A Polícia Civil dará continuidade às investigações com o intuito de elucidar a trajetória que a arma de fogo percorreu até chegar nas mãos do adolescente", informou a SSPDS.

Denúncias que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo telefone (88) 3677-4711, que é o WhatsApp da Delegacia de Sobral. Podem ser enviadas mensagem em texto, áudio, vídeo e fotografia.

Além disso, é possível ligar para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.