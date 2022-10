Cinco PMs são investigados por abordagem que terminou com mulher morta e quatro feridos no Ceará

Cinco policiais militares são investigados na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) por uma intervenção policial ocorrida no Município de Meruoca (a cerca de 280 km de distância de Fortaleza), neste mês de outubro.

A intervenção policial terminou com uma mulher morta, identificada como Carolaine de Sousa Pimentel, e quatro homens com lesões corporais, na zona rural do Município, no último dia 1º de outubro.

O Conselho de Disciplina aberto para apurar a ação dos PMs foi publicado em portaria, no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (18). São investigados um subtenente, um cabo e três soldados da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Conforme o documento, uma composição policial formada pelo subtenente e por dois soldados realizava patrulhamento no Sítio Palestina, quando entrou em um suposto confronto com criminosos.

Os outros dois PMs (um cabo e um soldado) passavam pelas proximidades do local, quando ouviram disparos de arma de fogo e decidiram verificar o que se tratava. A dupla encontrou os colegas de farda e, supostamente, deu apoio à ação.

Um Inquérito Policial foi instaurado na Delegacia Regional de Sobral, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), para apurar a prática de homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

Uma cópia dos documentos foi enviada à CGD. "A documentação apresentada reuniu indícios de materialidade e autoria, demonstrando, em tese, a ocorrência de conduta capitulada como infração disciplinar por parte dos militares acima mencionados, passível de apuração a cargo deste Órgão de Controle Externo Disciplinar", explicou a Controladoria, na portaria.

Policiais militares foram afastados

A Polícia Militar do Ceará havia informado, em nota emitida no dia seguinte à ação policial, que os militares foram atender à uma ocorrência de perturbação do sossego alheio.

PMCE Em nota Conforme o relatório policial, no local, os militares informaram que houve resistência à abordagem e que populares partiram para atentar contra a integridade da composição. Foram realizados disparos de arma de fogo, tendo cinco pessoas ficado feridas, sendo socorridas, logo em seguida, até o hospital da cidade. Na unidade de saúde uma mulher veio a óbito."

Os policiais se apresentaram à Delegacia Regional de Sobral e entregaram as armas de fogo funcionais, segundo a PMCE. A Corporação também afastou os militares da atividade operacional.

