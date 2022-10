Policiais da Força Tática são presos em flagrante por corrupção passiva

Policiais Militares da Força Tática (FT) foram presos em flagrante por suspeita de corrupção passiva. O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (11), no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que o militares foram detidos após terem cobrado propina para liberar um homem que havia sido preso por eles por receptação.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que os três policias militares exigiram do suspeito cerca de R$ 10 mil. A SSPDS disse que foi "instaurado um inquérito" para apurar o caso que está a cargo da Coordenadoria de Polícia Militar (CPJM).

"A controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) determinou imediata instauração de processo disciplinar para devida apuração na seara adminstrativa", informou em nota.

Já o homem de 45 anos, preso em flagrante com um carregamento de 4 toneladas de fios de cobra, que estavam acondicionados em um caminhão baú, foi conduzido à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, da Polícia Civil. O suspeito, que não teve sua identidade revelada, já responde pelo crime de receptação.

