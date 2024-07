Adolescente é apreendido por ato análogo ao crime de estupro contra mulher de 57 anos

Um adolescente suspeito de praticar um ato infracional análogo ao crime de estupro contra uma mulher de 57 anos foi apreendido em flagrante nessa terça-feira (9), em Santa Quitéria, no Interior do Ceará. O suspeito, de 15 anos, já responde por outro ato infracional do tipo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes do 7º Batalhão Policial Militar (7º BPM) foram acionados para ajudar nas buscas pela vítima, que estava desaparecida. Isso porque o esposo dela tinha saído para comprar água pela manhã e, ao retornar, não encontrou a companheira.

A mulher foi encontrada somente horas depois, à tarde, em um matagal a 200 metros da própria casa. Ela estava desorientada e com marcas de facadas.

Suspeito

Durante o socorro à vítima, os policiais souberam que o autor das agressões seria um adolescente de 15 anos, que já teria cometido um ato infracional análogo ao estupro contra outra pessoa em maio deste ano. As informações foram repassadas para a Delegacia Municipal de Santa Quitéria, que localizou a casa onde o infrator morava com o pai.

No local, a Polícia apreendeu o adolescente e o levou para a delegacia de Santa Quitéria, onde foi autuado pelo ato infracional.

A vítima, por sua vez, está sendo atendida por uma unidade hospitalar da cidade.