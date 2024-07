Procurador de Russas é preso suspeito de atropelar e matar músico em Fortaleza

Um membro da Procuradoria de Russas, identificado como José Nilson Nogueira Pereira, de 66 anos, foi preso, na madrugada do último domingo (7), suspeito de atropelar e matar o motociclista Antônio Abelardo Nogueira Xavier, 54, na avenida Presidente Juscelino Kubitschek, bairro Passaré, em Fortaleza. A vítima era baixista e integrante da banda de forró "Os Januários".

O advogado foi detido em flagrante, no 13º Distrito Policial, bairro Cidade dos Funcionários, e, posteriormente, teve a prisão convertida em preventiva. Ele deve responder pelo crime de homicídio culposo no trânsito, qualificado pela embriaguez, lesão corporal culposa no trânsito, qualificada pela embriaguez e lesão gravíssima, bem como omissão de socorro.

Conforme inquérito policial, acessado pelo Diário do Nordeste, foi concedido ao autuado o direito à prisão domiciliar após alegação de problemas cardíacos. José Nilson deve usar tornozeleira eletrônica por 180 dias.

"A promotoria requereu a homologação do auto de prisão em flagrante e a conversão da prisão em preventiva, contudo, em razão da cardiopatia do custodiado, requereu sua conversão em prisão domiciliar. Em ato contínuo, a defesa do flagrado rogou pela concessão da prisão domiciliar", diz decisão assinada pelo juiz Ricardo Emídio de Aquino Nogueira, no último domingo (7).

Ainda segundo o documento, o suspeito é representado por um defensor público. Nesta quarta-feira (10), o Diário do Nordeste procurou o procurador. Foram feitas ligações e enviadas mensagens por WhatsApp, mas não houve retorno. A Procuradoria de Russas preferiu, por ora, não se manifestar. Já a assessoria da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará informou à reportagem que ainda não tinha, nesta manhã, um retorno sobre o assunto. Caso algum dos citados se manifeste, este texto será atualizado.

Omissão de socorro e sinais de embriaguez

Segundo depoimento de policiais que efetuaram a captura em flagrante, José Nilson recusou a ordem de parada e só parou após o veículo esquentar devido à colisão.

O procurador apresentava sinais de embriaguez, como "fala arrastada, odor etílico, roupas desalinhadas e desequilíbrio". O exame de etilômetro teve o resultado de 0,78 mg/L.

Músicos tinham saído de show

O velório e enterro do baixista Antônio Abelardo Nogueira Xavier aconteceram em Aracoiaba, no Interior do Ceará, na tarde da última segunda-feira (8). O guitarrista José Valdeni da Silva, que estava na garupa da motocicleta, foi levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Ele teve fraturas na costela e perdeu dedos de uma das mãos.

Lenilson Gomes Borges, o sanfoneiro Nilsinho da banda "Os Januários", relatou ao Diário do Nordeste que Abelardo e Valdenir saíram juntos após realizar um show em um restaurante, no bairro Castelão, por volta de 2h do domingo. Ao parar em um semáforo, em frente ao hospital Sarah Kubitschek, eles foram atingidos pelo carro conduzido por José Nilson, uma Mitsubishi Pajero Dakar branca.

O motorista foi preso por agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), após denúncia de testemunhas. Ele só parou porque o veículo esquentou após o choque com a motocicleta dos músicos.

"A equipe do BPRE realizava patrulhamento de rotina quando, por volta de 2h40, transitando na avenida Presidente Costa e Silva, foi informada por condutores que um carro Pajero de cor branca havia acabado de atropelar duas pessoas em uma motocicleta na avenida Juscelino Kubitschek, em frente ao hospital Sarah Kubitschek. Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou, no local, o óbito do motociclista de 54 anos e socorreu o garupeiro ferido de 40 anos", diz a corporação em nota.