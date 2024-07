Turista dos EUA tem relógio de R$ 100 mil devolvido após furto em Fortaleza

Um relógio da marca francesa Cartier, avaliado em R$ 100 mil, foi devolvido a um turista estadunidense, após furto no Aeroporto de Fortaleza. A restituição ocorreu por agentes da Polícia Civil do Ceará, na última sexta-feira (5).

A vítima, que tinha o destino final em São Paulo, tirou o relógio do pulso ao passar pelo raio-x e esqueceu a joia. Ao perceber que havia tido o objeto subtraído, foi registrado um Boletim de Ocorrência pela vítima, que também pediu imagens das câmeras de segurança para encontrar o objeto.

Equipes da Delegacia do Aeroporto encontraram a pessoa que se apropriou do relógio. A suspeita já estava em João Pessoa, capital da Paraíba. Como a joia foi devolvida no prazo legal, a mulher não irá responder criminalmente.