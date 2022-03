Adolescente apreendido por morte de taxista revela que foi contratado por R$ 1 mil para matar

O adolescente detido por envolvimento na morte de um taxista, no último fim de semana, teria sido contratado por R$ 1 mil para participar do assassinato. O Diário do Nordeste apurou junto a uma fonte ligada ao caso que o menino de 16 anos teve internação provisória decretada e já foi encaminhado a uma unidade do Sistema Socioeducativo do Ceará.

O taxista, de identidade não divulgada, morreu durante uma corrida, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. O caso ocorreu nesse sábado (12) e até então somente o adolescente foi apreendido. A Polícia já sabe que há outros envolvidos na ação, incluindo um mandante do crime que arquitetou o homicídio.

Quando capturado, o adolescente teria confessado sua participação no ataque. Segundo o jovem, foi prometido a ele o valor de R$ 1 mil para que dirigisse um veículo durante a abordagem a um membro de facção criminosa rival.

Dentro do taxi estava o condutor e um passageiro. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que o passageiro tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e furto, mas ele não foi atingido pelos disparos.

A reportagem chegou a questionar a SSPDS quem era o verdadeiro alvo do crime, mas não obteve resposta

Por nota, a Pasta disse que a Polícia Civil do Ceará segue investigando as circunstâncias da morte do taxista: "O caso está a cargo da 5ª Delegacia do DHPP. Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos investigativos em andamento".

CARRO ROUBADO

A reportagem ainda apurou que o carro utilizado pela quadrilha era roubado. O veículo é de um paquistanês, que já tinha prestado queixa sobre o assalto. O veículo foi apreendido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O adolescente foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde um Ato Infracional análogo ao crime de homicídio foi lavrado contra ele. O suspeito não tinha outros atos infracionais em seu nome.

A Secretaria destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181 ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

"As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento". O sigilo e o anonimato são garantidos pelas autoridades.