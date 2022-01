Veja previsão do tempo no Ceará para quinta (20) e sexta-feira (21)

Há tendência de chuva nas macrorregiões do Centro-Norte do Ceará nesta quinta-feira (20). De acordo com informações da Funceme, o litoral de Fortaleza, o litoral do Pecém, o Maciço de Baturité e o baixo Jaguaribe serão as regiões mais atingidas pelas chuvas, devendo ocorrer preferencialmente do período da madrugada à manhã, mas também com possibilidade no período da tarde.

Já nas regiões do Centro-Sul do Estado, a tendência é de chuva passageira e em pontos isolados.

Nesta quinta, o céu irá variar de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva no Cariri e no sul do Sertão Central Inhamuns. Nas demais macrorregiões, a previsão é de chuva.

Previsão para sexta-feira

Para sexta-feira (21), a tendência é de chuva em todas as macrorregiões, com intensidade de fraca a moderada, de caráter passageiro e em pontos isolados do Ceará.

Da madrugada à manhã, deve ocorrer no litoral, enquanto nas demais regiões, no decorrer de dia. O céu irá variar de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva em todas as macrorregiões.

Chuvas de hoje no Ceará

Até as 8h20, choveu em 22 municípios do Ceará. O município de Granja registra a maior chuva, com 50 milímetros, seguido de Aquiraz, com 30. Os dados são atualizados pela Funceme a partir das informações enviadas pelos municípios.

