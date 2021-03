Vaqueiro e agricultor são executados a tiros em Icó

Um duplo homicídio aconteceu na noite deste sábado (13), no Conjunto Pedrinhas, em Icó. As vítimas foram identificadas como Nelson Luis Coelho, de 55 anos, que trabalhava como vaqueiro, e o agricultor Ronalrio Lima Ramos, de 47 anos.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Legenda: As vítimas fatais foram o vaqueiro, Nelson Luis Coelho, de 55 anos, e o agricultor, Ronalrio Lima Ramos, de 47 anos Foto: Richard Lopes

De acordo com informações preliminares, por volta das 19 horas, eles estavam em uma via no Conjunto Pedrinhas quando foram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados por suspeitos que saíram de um matagal.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local para coletar indícios que subsidiarão os trabalhos investigativos. Segundo a Polícia Civil, Nelson tinha antecedentes criminais por lesão corporal dolosa e resistência

Os corpos foram encaminhados de Icó para o Instituto Médico Legal (IML) de Iguatu. O inquérito policial será instaurado pelo delegado regional, Glauber Ferreira.