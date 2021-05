Prefeitura de Ipu proíbe venda de bebidas alcoólicas por uma semana

O município de Ipu, no Noroeste cearense, decidiu não ampliar o horário das atividades e endureceu a restrição para a venda e consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos. O decreto vale a partir desta terça-feira (18) até o próximo dia 24.

A Cidade está entre as macrorregiões liberadas, no último decreto do Ceará, para relaxar o funcionamento dos setores econômicos. O município, todavia, manteve as medidas já aplicadas de horário reduzido, acrescentando a proibição de bebidas alcoólicas, no varejo ou atacado, inclusive por serviço de entrega.

Com isso, informa o documento municipal, "é de responsabilidade do estabelecimento comercial de serviço essencial isolar" as bebidas alcoólicas dos consumidores, evitando, assim a circulação e a distribuição das mercadorias na Cidade.

O descumprimento das medidas por parte de empresas e moradores acarretará multa de até R$ 50 mil.

A decisão foi tomada para evitar o colapso do sistema de saúde diante do aumento de casos da Covid-19. Conforme a plataforma IntegraSUS, atualizada às 10h47 desta terça pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), a Cidade soma 48 mortes por Covid-19. Já foram 3.963 casos confirmados desde o início da pandemia.

Conforme projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada de Ipu, em 2020, era de 42.058, conforme o Censo de 2010.

Com estão os horários em Ipu

Em Ipu, de segunda a sexta-feira, o comércio de rua e demais serviços funcionam das 7h às 14h. Já os restaurantes ficam abertos das 10h às 17h, salvo as lanchonetes do Centro (7h às 14h). Há limitação de 40% da capacidade de atendimento simultâneo.

Nos fins de semana, os estabelecimentos fecham mais cedo, às 13h e 15h, respectivamente. As celebrações religiosas podem ocorrer somente até as 17h. As festas estão proibidas.

>> Leia o decreto que define a proibição de bebidas

>> Leia o decreto sobre o isolamento social na cidade